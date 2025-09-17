人気スタイリストに聞いた「シンプルだけど少し違う」大人の「ロゴ」の使い方

人気スタイリストが指南「浮かないロゴTづかい」

大人のカジュアルスタイルを提案する人気スタイリスト・樋口かほりさんがスタイリングに役立つ、ロゴTの選びと使い方を指南。



【担当スタイリスト・樋口かほりさん】

ベーシックなアイテムを軸としながら、女性らしい小ワザを効かせたスタイリングが大人気。忙しく動きまわる日々をオシャレに過ごせる、リアリティのあるアイテム選びに定評。





【POINT】

□合わせる服を選ばない「ゆるめのサイズ」を選択

□かすれた色みやミニロゴの「ひかえめ」がシンプルな服に合う

□スタイリングには「キレイとカジュアル」どっちもMIX







白をうまく着るための「大きめな黒」

緊張感が出やすい白い服どうしの合わせこそロゴを活用。わかりやすい「大きなロゴを使ったハズし」もシャープな印象の黒であれば、キレイめな服にも合う。モノトーンなら「盛っている感」も出にくいのでおすすめです。（樋口さん）







大人しいトーンがなごむ「小さな鮮やか色」

濃淡のあるグレーを合わせた、あいまいな配色のスパイスとして赤のロゴTを。パッと見で惹かれる赤はインパクトがあるので、小さめのロゴや細身のフォントなど、「ひかえめ」ぐらいがシンプルな服にはちょうどいいと思います。（樋口さん）







大人レトロな「ベージュにロゴ」

甘い服が好きな人にもオススメしたいのが、ベージュベースのマイルドな色みのロゴT。ヴィンテージライクな柄ボトムと合わせれば、上品なレトロルックにまとまる。服を選ばない、大きすぎず、小さすぎない絶妙なロゴもポイント。（樋口さん）







