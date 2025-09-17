NCT¥É¥è¥ó¤¬¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤Î´é¤Ë¢öºÇ¿·¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤È¿Íµ¤¥Þ¥¹¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥°¥ëー¥×NCT¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¥É¥è¥ó¤òÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¿·ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¿¼Â¤Ç¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡ÖGLOW¡×¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡£¥É¥è¥ó¤Î°¦ÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥³¥éー¥²¥ó¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÀ½ÉÊÅ¸³«¤Èº£¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹♡
¥É¥è¥ó¤¬ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³
NCT¤Î¥É¥è¥ó¤Ï¡¢²»³Ú¤ä±éµ»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤äÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÆâÌÌ¤È³°ÌÌ¤Îµ±¤¡áGLOW¡×¤È¶¦ÌÄ¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÂåÉ½À½ÉÊ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥³¥éー¥²¥ó¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥äーÇ®¤Çµ±¤¯È±¤Ø♡HAIRSTAR ¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤Ç³ð¤¨¤ë¿·¥±¥¢
ÂåÉ½À½ÉÊ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥³¥éー¥²¥ó¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥×¥Þ¥¹¥¯¡×
¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤ÎÂåÉ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥³¥éー¥²¥ó¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê²Á³Ê¡§2,640±ß¡¿34g¡ß4ËçÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô1²¯5ÀéËüËç1¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
3～8»þ´Ö¤ÎÌ©Ãå¤ÇÆ©ÌÀ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥²¥ë¥·ー¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤òÈ©¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ÌÓ·ê¡¦¥Ï¥ê¡¦ÊÝ¼¾¤ò¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¤·¡¢ÉÒ´¶È©¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¡£
¾å²¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥·ー¥È¹½Â¤¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¤·¡¢ÍâÄ«¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈ©¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹♡
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÈÎ®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç
¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥³¥éー¥²¥ó¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ý¥¢ ¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É ¥»¥é¥à¡×¡Ö¥Ý¥¢ ¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É ¥¯¥êー¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥é¥¤¥ó¤ò¶¯²½¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏQoo10¤ä³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥¹¥È¥¢¡¦¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«Ãæ*2¡£
º£¸å¤â¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ø¤È¹¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*2 ¡Ú¼è°·Å¹¡Û Qoo10¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥í¥Õ¥È¡¢¥×¥é¥¶¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ Åù¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥É¥è¥ó¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹
¥É¥è¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤ÎÀ½ÉÊÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡ÖGLOW¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³èÆ°¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈþÍÆ±Õ1ËÜÊ¬¤ò¸Ç¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»Ì©¥Þ¥¹¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç½÷À¤¿¤Á¤Î¡ÖËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥É¥è¥ó¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¤òÊü¤Ä¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¢ö