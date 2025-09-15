カズレーザー、池上彰の番組で指摘された「しゃべらなすぎ」のナゾ…「複雑な表情」とあわせて批判が殺到

9月13日、『池上彰のニュースそうだったのか！！』（テレビ朝日系）に、タレントのカズレーザーが出演した。だが、この日の放送回が、ネット上で批判の的になっている。

番組では「米の増産はほんとにできる？」や「外国人優遇なんてよく聞くけど本当？」などがテーマとしてピックアップされた。カズレーザーは、番組序盤で取り扱われた「米の増産」をめぐり、「米の消費量が増えるとは思えない。増やしていいのか？ というのが、いちばんの疑問」などと、いつもどおり忌憚のない意見を述べていた。

だが、中盤の「外国人優遇」に関するテーマでは、共演者の伊集院光らが次々と発言していくなか、カズレーザーだけまったくトーク場面がなくなってしまった。これに対し、Xでは、番組への批判が沸き起こっている。

《…カズレーザー大丈夫？どんだけ編集されちゃったのこれ？この人がこんな喋らないことなんてある？》

《カズレーザーが全く喋らないんだけど》

《皆さん、お気づきだろうか………？カズレーザーが発言していないと言う事を？》

さらには、時おり映っていたカズレーザーの “表情” に注目する声まで寄せられている。

《池上彰のTVカズレーザーが渋い顔してたな 言いたいこと言えない葛藤みたいな》

《池上彰の番組のカズレーザーが池上彰から一回もふられず、喋らないのはなんか言われてるのかな。表情も変だし》

カズレーザーの “無言” がこれだけ炎上したのは、過去の経緯が関係している。

8月16日に放送された同番組で「靖国神社はなぜよくニュースになるのか」というテーマが扱われた際、池上氏は「中国にしてみれば、中国侵略の計画者が靖国神社にまつられている。それを参拝するのは許しがたい、と猛反発が起きるんです」と解説。

これに対し、カズレーザーは「アメリカとかにも軍人を祀る墓地はあるじゃないですか。侵略行為をした軍人も祀られているわけですけど、他国がアメリカに対して文句を言うケースはあるのか」と尋ねた。池上氏が「日本は負けたわけですから」と発言すると、すぐにCMへ入った。

「靖国神社をめぐる2人のやり取りはネット上で大きく取り上げられ、池上さんの返しがお粗末だと話題になりました。偶然でしょうが、カズレーザーさんのレギュラー番組『カズレーザーと学ぶ』『家事ヤロウ!!!』が放送終了になり、一時期は池上さんとのやり取りが影響して “干された” という陰謀論めいた話さえ出てきたほどです。

しかし、その後もカズレーザーさんは池上さんの番組に出演していますし、今回の放送でも、米の増産をめぐっては何度か発言しています。干されている様子はありませんが、しばらくは2人のやり取りが注目を集めそうですね」（芸能記者）

“無言” の背景に何があったのか――。