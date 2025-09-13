ホテル阪急インターナショナルの秋のグルメフェア!劇場型ライブキッチンのお料理がすごい

ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣では、2025年9月1日(月)～11月30日(日)まで秋のグルメフェア｢Autumn Harvest Festival Buffet(オータムハーベストフェスティバルビュッフェ)｣が開催中です。ホテル阪急インターナショナル(ナイト&デイ)の試食会に招待されましたので、紹介していきます。

劇場型ライブキッチン

ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣のおすすめポイントの1つは、劇場型ライブキッチンのお料理です。出来たてのお料理を味わえます。

今回取材したディナー限定のメニューでの劇場型ライブキッチンを紹介します。ディナー限定｢黒毛和牛のローストビーフ トリュフソース｣。

ディナー限定｢サーモンの朴葉味噌炙り ヴァンブランソース｣。サーモンの旨みがつまっています。

ディナー限定｢ビーフシチュー ボローバン 温野菜添え｣。お肉がやわらかく、とても美味しいです。

ディナー限定｢鮑とポルチーニクリームのリゾット トリュフ風味｣は鮑が豪華です。

ランチ&ディナーで楽しめる劇場型ライブキッチンのお料理もあります。｢牛肉のステーキ シャリアピンソース｣は、絶対に食べて欲しいお料理の1つです。

｢茄子と茸のアマトリチャーナ風 カゼレッチェ｣、｢さつまいもとミックス茸のピザ 3種のチーズ｣もあります。

アルコールと一緒に食べたくなるメニューもあります。

冷製のお料理も充実しています。

カスタマイズができる｢トルティーヤ｣では、好きな具材を組み合わせて、自由にカスタマイズして楽しめます。

芋・栗・南瓜などを使ったスイーツ

秋の食材である芋・栗・南瓜を使用したスイーツがあります。





ティースタンドにスイーツを盛り付け、自分だけのアフタヌーンティーを楽しめます。

秋らしさのある｢マロン飾りのショートケーキ｣。

(写真左上から時計回り)｢ガトー･ショコラ｣、｢ベイクドチーズケーキ｣、｢ナッツとフロマージュのムース｣、｢ガトー･モンブラン｣

パティシエキッチンでは目の前でスイーツを作ってくれます。｢焼き林檎のキャラメリゼ ハーゲンダッツ バニラアイスクリーム添え｣は、キャラメリゼの瞬間を見ているとワクワクします。アツアツとひんやりの温度差が楽しめ、美味しさが際立ちます。

TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

秋のおすすめカクテル

(写真左より)｢ローズミスト｣900円(税込)、｢ビタークーラー(ノンアルコールカクテル)｣800円(税込)。

バーカウンターでは、バーテンダーが目の前でカクテルなどを作ってくれます。カクテルは単品でも注文可能ですが、飲み放題プランを利用すれば、よりお得に楽しめます。

今回、紹介したビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣と同じ1階にあるブーランジェリ･パティスリー｢アンダンテ｣でも、秋スイーツ&パンが販売されています。今回紹介する秋スイーツ&パンの販売期間は、2025年11月30日までです。

秋限定のおすすめケーキをご紹介します。

ドライいちじくといちじくのジャムを混ぜ込んだアーモンド風味のタルトに、いちじくジュレをしのばせた紅茶のムースをのせた｢紅茶といちじくのムースタルト｣850円(税込)。

濃厚なキャラメル風味のガナッシュに洋梨入りのブリュレ生地を層にした大人な味わいの｢キャラメルショコラポワール｣800円(税込)。他にも、みずみずしいシャインマスカットを味わう｢シャインマスカットのショートケーキ｣もあります。

秋のおすすめパンは、さつまいもと渋皮栗とマロンクリームを生地に混ぜ込み、焼きあげたパン｢さつまいもと栗のバトン｣1,000円(税込)。手土産にもおすすめです。

表面がアーモンドスライスとレモン風味のシュガーグレーズでコーティングされているので、ケーキのようなリッチな味わいで、冷やしても美味しくいただけます。

いかがでしたか。秋の味覚を料理やスイーツでたっぷり堪能できるので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

秋のグルメフェア｢Autumn Harvest Festival Buffet｣

開催期間:2025年9月1日(月)～11月30日(日)

営業時間:ランチ11:00~15:30 ※土日祝は 2 部制 11:00～/13:30～

ディナー17:30~21:00 ※土日祝は 2 部制 17:00～/19:30～

※ランチ・ディナーともに120分制

料金:ランチ 大人 平日6,000円(税込)･土日祝6,500円(税込)

ディナー大人 平日7,000円(税込)･土日祝8,000円(税込)

※ソフトドリンク飲み放題。アルコールは別料金

※お子様料金はお問い合わせください。

取材協力/ホテル阪急インターナショナル