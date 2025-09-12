´é¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤Æ¼êÂ¤ÏºÙ¤¯¡ÄÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂ¡È·ã¥ä¥»¼Ì¿¿¡É¤Î»äÉþ¤Ë¸«¤¿¡ÖÂÎÎÏ²½¤±Êª¡×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼º²
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤Î¶á¶·¤ò9·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¡È·ã¥ä¥»¡ÉÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥×
¡¡Åö½é¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤È¤Î¤³¤È¤ÇÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÉüµ¢²ÄÇ½¤È¤â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö°öÆ¬¤¬¤ó¡×¤âÊ»È¯¡£¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤È¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢²ÆÅß¤ÎÇ¯2²ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¤â¡¢¡ÖÀÐ¶¶¤ÎÉÂ¾õ¡×¤òÍýÍ³¤Ë²Æµ¨ÊüÁ÷Ê¬¤ò¸«Á÷¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤¿¡£º£Åß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡×¤ÈÆ±¶É¤Ï¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÀÐ¶¶¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿½÷À¥»¥Ö¥ó¡£Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È8·î²¼½Ü¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÇÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÀÐ¶¶¤ÏÂçÎÌ¤ÎÌô¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
³À´Ö¸«¤¨¤¿ÀÐ¶¶¤ÎÉÔ¶þ¤Î¡Èº²¡É
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤È¥«¡¼¥´¥¿¥¤¥×¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿¤Ó¤Ç¤¿¿§Çò¤Î¼êÂ¤Ï¹ü¤ä¶Ú¤¬Éâ¤½Ð¤ë¤Û¤É¤ËºÙ¤¤¡£±¡Æâ¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿´é¤«¤é¤Ï¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿©»ö¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é»þ¤ÏÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¯È±¤ÎÌÓ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼ã¡¹¤·¤¤ÀÐ¶¶¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÈÄ¹180cmÄ¶¤¨¤ÎÂçÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾·×¤Ë¡È·ã¥ä¥»¡É¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿1Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÉÔ¶þ¤Î¡Èº²¡É¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£Èà¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µåÃÄ¡Ø¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡£
¡¡¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤«¤éABEMA¡ØMLBÀÐ¶¶µ®ÌÀ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ëÀÐ¶¶¡£¸½ÃÏ¤Ë¤â¸ø»ä¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢¿Æ¸ò¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯4·î¤Ë¤â¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëMLB´ÑÀïÎ¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ÀÐ¶¶¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ØParavi presents ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎGATE7¡Ù¡Ê2025Ç¯6·î¤Ë½ªÎ»¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î³èÌö¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÂÎÎÏ²½¤±Êª
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¡Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¼¡¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯°ÜÆ°¤·¤Æ¤¹¤°»î¹ç¤Ç¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤Ç½é²ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÂÎÎÏ²½¤±Êª¤Ç¤¹¤è!¡×
¡¡ÀÐ¶¶¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿MLB¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤òÍ×¤¹¤ëÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¡ÖÂÎÎÏ²½¤±Êª¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡1994Ç¯¸ø³«¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°2¡Ù¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡È¥¿¥«¡¦¥¿¥Ê¥«¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤Íî¤Á¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶«¤ó¤ÀÌ¾Âæ»ì¡£
¡ÖYou have No Marbles¡ª¡×
¡¡ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÇºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡È´Á¡¦ÀÐ¶¶¡É¤Ï¤½¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£