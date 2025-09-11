10月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送されるTVアニメ『ワンダンス』のメインPVが公開された。

参考：内山昂輝がヒーロー役で掴んだ“アウトロー”な演技 「誰かに歯向かうようなニュアンス」

本作は、自分の気持ちを上手く表現できない、吃音症を持つ高校生・小谷花木（CV：内山昂輝）が、人目を気にせず自分の表現を追い求める同級生・湾田光莉（CV：羊宮妃那）を通じてダンスに惹き込まれ、言葉がいらない“フリースタイル”なダンスの表現に挑んでいく青春物語。原作は、講談社の月刊コミック誌『アフタヌーン』にて連載されており、シリーズ累計発行部数110万部を突破している。大胆なダンスシーンに加え、繊細な人間模様や甘酸っぱい恋愛描写のある本作は、10の言語で出版されている。

アニメーション制作を手がけるのは、マッドハウスとサイクロングラフィックス。さらにBTSなど数々のアーティストの振り付けも担当するダンサーRIEHATAをダンスプロデューサーに迎え、本格的なダンスアニメーションに挑む。

公開されたメインPVでは、30を超えるダンス劇中歌からYaffle feat.Sahnya「くじら」とともに新たな映像が映し出されている。

また、本作の主題歌情報も発表。オープニング主題歌は、BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」に決定。メンバーのSOTAは「ここまで深く繊細にダンスにフォーカスして熱いストーリーを持つ作品の主題歌をできることをダンスというカルチャーをリスペクトして活動しているBE:FIRSTとして、とても嬉しく光栄に思います」と喜びのコメントを寄せた。

エンディング主題歌は、ELSEEの新曲「Wondrous」。メンバーのAKARIは「学生の頃からダンスパフォーマンスに向き合ってきた私たちにとって、『ワンダンス』の描く世界観や主人公達の気持ちは共感出来る部分だらけで、そんな特別な作品とご一緒することが出来てとても光栄です」と感想を語った。

コメントSOTA（オープニング主題歌／BE:FIRST）

BE:FIRSTのSOTAです。今回、ワンダンスの主題歌を僕たちが担当することができ大変ありがたく思っております！ここまで深く繊細にダンスにフォーカスして熱いストーリーを持つ作品の主題歌をできることをダンスというカルチャーをリスペクトして活動しているBE:FIRSTとして、とても嬉しく光栄に思います。少しでもダンスの良さを一緒にワンダンスとともに届けられるように、音楽で盛り上げていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。

AKARI（エンディング主題歌／ELSEE）

この度、私たちのメジャーデビュー曲「Wondrous」が『ワンダンス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。原作もメンバー全員で読ませていただいていましたが、学生の頃からダンスパフォーマンスに向き合ってきた私たちにとって、『ワンダンス』の描く世界観や主人公たちの気持ちは共感出来る部分だらけで、そんな特別な作品とご一緒することが出来てとても光栄です。私たちのダンスへの情熱や想いがたくさん詰まった楽曲「Wondrous」が、ご覧になる『ワンダンス』の1人でも多くのファンの方々に届けば嬉しいです。AKARI（ELSEE）（文＝リアルサウンド編集部）