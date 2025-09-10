【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

日韓で人気のアイドル登場にファンが騒然となった。9日（日本時間10日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース-ロッキーズ戦の試合前、「LE SSERAFIM」の宮脇咲良さんとホン・ウンチェさんがグラウンドに登場。球団公式X（ツイッター）で、その事実を知ったファンは「えっえっえっ！」「最高！」「すげーな」と興奮していた。

ロッキーズ戦の約20分前、ドジャースは公式Xで、山本由伸投手と「LE SSERAFIM」の宮脇咲良さんとホン・ウンチェさんとの3ショットなど4枚の写真を公開した。宮脇さんはデニムの短パンに、ドジャースのユニホームを着用。「LE SSERAFIM」の紙袋を持つ山本の両脇に宮脇さんとウンチェさんが笑顔で写っている。

この他にもキム・ヘソン内野手との3ショットやグラウンドでの記念撮影の様子などを公開。この日、宮脇さんとウンチェさんは試合前に球場に姿を見せると山本やキム・ヘソンからサインをもらうなど交流を楽しんだ。27歳の宮脇さんはHKT48やIZ*ONEの元メンバーとしても知られており、まさかの来場に歓喜するファンが続出した。

球団の投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「需要しかなさすぎる」「由伸、そこ変わってくれ」「推し×推しキタ」「由伸ちゃっかりグッズもらってるやん笑」「んがあああああっ咲良と由伸が一緒に映ってる」「ヘソンニッコニコやんw」「眼福」「由伸がデレデレになってる」など、コメントが殺到していた。（Full-Count編集部）