【シュガーバターの木】生バターサンドが東京に初上陸！限定発売
名古屋で即完売の大人気スイーツ「シュガーバターの木」の生バターサンドが、ついに関東初上陸♡2025年9月17日(水)より、西武池袋店限定で販売されます。ザクザク食感のシュガーバター生地に、北海道生乳100%の生クリームと発酵バターを使った芳醇なバタークリームをたっぷりサンドした、贅沢でミルキーな味わいを堪能できるこの機会をお見逃しなく♪
ブランド史上初の生仕立て
「シュガーバターの木」初の“生仕立て”として誕生したパティスリー生バターサンドは、上質な素材とミルキーホワイトショコラを組み合わせた極上の味わい。
口に入れた瞬間、とろける芳醇バタークリームとザクザク食感のシュガーバター生地が織りなすハーモニーは、まさに至福のひとときです。
モロゾフ「焼き菓子」限定スイーツで、心も満たすベイクフルデー♡
商品情報と販売詳細
パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド（生菓子）
価格：5個入 2,160円（税込）
発売日：2025年9月17日(水)
販売店：シュガーバターの木 西武池袋店
販売時間：①10:00～、②17:00～限定販売
場所：西武池袋本店 地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト
※おひとり様2点まで。限定販売のためお早めに♪
名古屋で話題！関東初体験の贅沢スイーツ
名古屋での発売初日は即完売の生バターサンド。関東では、西武池袋店でしか味わえない限定体験です。
芳醇バタークリームと香ばしいシュガーバター生地の絶妙な組み合わせは、スイーツ好きの心を掴むこと間違いなし♡自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにもおすすめです。
シュガーバターの木をチェックしてみて♡
シュガーバターの木の生バターサンドは、素材のこだわりとミルキー感が際立つ至高のスイーツ♡2025年9月17日(水)から西武池袋店限定で販売されるので、この機会にぜひ体験をしてみてください。
おひとり様2点までの数量限定販売のため、朝の販売や夕方の時間帯を狙って、贅沢な味わいを堪能してください♪手土産にもおすすめです！