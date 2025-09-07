【シュガーバターの木】生バターサンドが東京に初上陸！限定発売

名古屋で即完売の大人気スイーツ「シュガーバターの木」の生バターサンドが、ついに関東初上陸♡2025年9月17日(水)より、西武池袋店限定で販売されます。ザクザク食感のシュガーバター生地に、北海道生乳100%の生クリームと発酵バターを使った芳醇なバタークリームをたっぷりサンドした、贅沢でミルキーな味わいを堪能できるこの機会をお見逃しなく♪

ブランド史上初の生仕立て

「シュガーバターの木」初の“生仕立て”として誕生したパティスリー生バターサンドは、上質な素材とミルキーホワイトショコラを組み合わせた極上の味わい。

口に入れた瞬間、とろける芳醇バタークリームとザクザク食感のシュガーバター生地が織りなすハーモニーは、まさに至福のひとときです。

商品情報と販売詳細

パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド（生菓子）



価格：5個入 2,160円（税込）

発売日：2025年9月17日(水)

販売店：シュガーバターの木 西武池袋店

販売時間：①10:00～、②17:00～限定販売

場所：西武池袋本店 地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト

※おひとり様2点まで。限定販売のためお早めに♪

名古屋で話題！関東初体験の贅沢スイーツ

名古屋での発売初日は即完売の生バターサンド。関東では、西武池袋店でしか味わえない限定体験です。

芳醇バタークリームと香ばしいシュガーバター生地の絶妙な組み合わせは、スイーツ好きの心を掴むこと間違いなし♡自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにもおすすめです。

シュガーバターの木をチェックしてみて♡

シュガーバターの木の生バターサンドは、素材のこだわりとミルキー感が際立つ至高のスイーツ♡2025年9月17日(水)から西武池袋店限定で販売されるので、この機会にぜひ体験をしてみてください。

おひとり様2点までの数量限定販売のため、朝の販売や夕方の時間帯を狙って、贅沢な味わいを堪能してください♪手土産にもおすすめです！