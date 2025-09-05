9月6日限定で築地銀だこ・銀のあんの「クロワッサンたい焼5匹入りセット」が特別価格に！1匹分が実質ほぼ無料じゃん...。

「築地銀だこ」のクロワッサンたい焼取扱店舗（一部店舗除く）と、「銀のあん」では、2025年9月6日に「クロワッサンたい焼5匹入りセット」を特別価格で販売します。

「あずき」と「カスタード」から、好きな組み合わせで選べる

「クロワッサンたい焼」は、24層の特製クロワッサン生地を専用機器で両面から一気に焼き上げることでザラメが香ばしくキャラメリゼされ、独特のサクッとした食感が人気の商品です。

そんな「クロワッサンたい焼」（1箱5匹入り）が、9月6日限定で、通常1200円（税込1296円）のところ特別価格960円（税込1036円）で購入できます。

クロワッサンたい焼1匹分の価格は、240円（持ち帰りは税込259円、店内飲食は税込264円）なので、約1匹分がお得に。

中身は北海道産小豆を100％使用した「あずき」と、濃厚なコクとなめらかな口どけの「カスタード」から選べ、5匹分の組み合わせは自由です。

築地銀だこでの実施店舗リストはこちら、「銀のあん」実施店舗リストはこちらで確認できます。

