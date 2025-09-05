準決勝の組み合わせが決定！ 日本はトルコと対戦【世界バレー女子2025】

4日（木）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準々決勝2試合が行われた。

32ヵ国が出場した今大会。女子オランダ代表、女子日本代表、女子アメリカ代表、女子トルコ代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表、女子ブラジル代表、女子フランス代表の8ヵ国が準々決勝へと進出した。

3日（水）に行われた準々決勝では日本とイタリアが先に準決勝進出を決めていた中、4日にはブラジルvsフランス、アメリカvsトルコの2試合が行われた。

ブラジルとフランスの一戦は、1、2セットともにデュースの展開。フランスが食らいつくがブラジルがどちらもセットを取り切ると、そのままストレートで勝利した。

一方のアメリカとトルコの一戦は20点ものブロックポイントを奪ったトルコがアメリカに完勝。セットカウント3-1で勝利した。

この結果、ベスト4は日本、トルコ、イタリア、ブラジルに決定。準決勝は6日（土）の17時半から日本vsトルコ、22時半からイタリアvsブラジルが行われる。

【世界バレー女子2025 9月4日結果】

ブラジル 3-0 フランス

第1セット 27-25｜第2セット 33-31｜第3セット 25-19

アメリカ 1-3トルコ

第1セット 14-25｜第2セット 25-22｜第3セット 14-25｜第4セット 23-25