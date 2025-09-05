かつてレンタルショップを営む企業といえば「圧倒的1位でおしゃれなTSUTAYA、万年2位のゲオ」という構図だったが、昨今は売り上げでも店舗数でも、ゲオがTSUTAYAを圧倒している。レンタル文化を支えたTSUTAYAの凋落に「平成文化の終わりを感じる」という声も聞かれるが、一体なぜ、両者の立ち位置は逆転し、そして圧倒的な差が付いてしまったのか--。

一時は圧倒的な存在感を誇ったTSUTAYAだが、今や風前の灯火だ 写真は1999年12月にオープンした「SHIBUYA TSUTAYA」（カルチュア・コンビニエンス・クラブ公式サイトより）

2026年10月から、ゲオホールディングスの社名が「セカンドリテイリング」に変わる。ユニクロ、GUでおなじみ、ファーストリテイリングとの類似が一部では話題にもなっていたが、そことの関係はなく、中古品（セカンドハンド）リユースの小売業を意味する名前であることは言うまでもない。

中高年にとってゲオといえば、その祖業であるビデオからCDにDVD、さらにはBlu-rayのレンタル＋ゲームソフト販売の店といったイメージが強いだろう。しかし今では、中古品リユースショップであるセカンドストリートの売り上げが全体の3分の2を占めているので、この名前がふさわしいということになったようだ。

それはさておき、驚くべきは祖業であるレンタルが、デジタル化の流れを受けて世の中から消えつつある状況にもかかわらず、ゲオが事業転換を成功させ、リユース業界でいつのまにか確固たる地位を築いていたことであろう。コンテンツがデジタル化したこの二十余年を乗り越え、ゲオがどう生き残ったのか、ライバルTSUTAYAの動きと共に振り返ってみることにしよう。

コンテンツの移り変わりが、市場の寡占を進めた

かつて、音楽や映画などのコンテンツを家で楽しむには、レンタルで借りてくるのが有力な選択肢で、したがってレンタル店の存在感は大きかった。しかし2000年代に入り、かつて主流だったビデオテープがDVD、そして、Blu-rayへとどんどんと変わってしまい、レンタル資産が陳腐化してしまうという試練の時代が続いた。

この頃、既にレンタルビデオ業界覇権の雌雄は決していて、圧倒的なトップシェアを確立していたのがTSUTAYA（社名はカルチュア・コンビニエンス・クラブ、以下「CCC」）だ。続く2位のゲオとシェアを競っており、レンタル資産を転換するノウハウでも両社に追随できるものはいなくなっていた。レンタル店は、このあと両社による寡占化が急速に進んだのである。

約20年前は圧倒的だったTSUTAYA

2005年度時点の大まかなパワーバランスは、図表1の通りだ。

財務的な数字だと、売り上げはCCCがゲオよりひと回り大きく、収益では倍ぐらいの感じに見える。これはゲオの大半が直営店で構成されているのに対して、CCCがフランチャイズ（FC）制をとっていて、地域の店舗を運営する加盟店の売り上げが含まれていないことに留意せねばならない。

CCCのFCを含めたチェーン全体の売り上げに関する公表データはないのだが、この時点でも推計4000億円ほどの規模があったといわれており、圧倒的なトップシェアであったことは間違いない。後発のゲオはCCCに追い付くため、レンタル価格を安く設定して集客しつつ、出店強化で成長を続けていた。しかし、大都市中心地に大型店を構え、文化的発信地としてのブランドを確立していたCCCに対して、ゲオは郊外の安いレンタルと中古ゲームの店、というイメージしかなかった。

CCCとゲオは店舗の売上構成においてもかなり違いがあった。

FC制をとるCCCのデータでは店舗の売上構成が分からないため、当時から最大級のTSUTAYA加盟店となっていた上場企業、トップカルチャーとゲオの売上構成を比較してみよう。TSUTAYAではレンタル、セル（新品販売）と並んで、書籍、文具などが中心の構成となっているが、ゲオは書籍、文具がなく、レンタル、セルに次いで中古メディア、主にゲームが大きな割合を占めている。

1990年代辺りから家庭用ゲームは大流行していたが、新品ゲームソフトの価格はユーザーにとって高かったため、中古品を求める人も多かった。地方から出たゲオはロードサイドの広い店で、この中古ゲームを大規模に流通させ、レンタルと中古ゲーム販売の競合店を駆逐しながら大きくなった。この時、中古品を取り扱っていたことが、後のゲオの方向転換を支えることになる。

ソフトの買い替えが負担になったチェーンのM&A合戦に

2000年代はビデオからDVD、Blu-rayへの転換投資に耐えられず、レンタルショップの淘汰が急速に進んだ時代だった。この時期の両社の沿革を見ても、下位のチェーンのM&Aに明け暮れていた様子がうかがえる。各地の中小チェーンが次々と両社の軍門にくだり、中でもゲオが積極的な店舗網拡大に取り組んでいたことが分かる。

当時は金融危機時代で、貸し渋りによって様々な小売チェーンが借入金を圧縮するため、不採算事業などを売却して返済に充てる事象が起こった。各地の小売業が副業としてやっていたビデオレンタル店の多くが、売り案件となったのだ。そこからCCCもいくつかは拾ったり、FC統合を進めたりしたようだが、中堅中小案件の多くはゲオが買い手となっている。

全国の負け組店舗を買い集めたゲオは、売り上げでCCC（単独ベース）を上回るところまで拡大することになる。しかし、次第にインターネットで動画を視聴するスタイルが成長し、コンテンツレンタル、セルの売り上げは伸び悩むようになっていき、ゲオの成長も長い踊り場にはまることになった。

このころ、CCCはゲオとは異なる方向へ向かって走り始めていた。

2000年代初頭こそ、地方チェーンの店舗を追加しているが、途中からはFC向けのコンテンツ供給体制を整備しつつ、異業種大手とのTポイントアライアンス戦略を開始していたり、音楽、映像、書籍、セル、レンタル、そしてカフェとの融合を実現した蔦屋書店T-SITEを始めたり、といった動きを見せている。

物理的なソフトを使っていたコンテンツ関連のビジネスが、いずれはインターネット経由に置き換わることを予測していたCCCは、モノを介在した取引が大幅に縮小する前提で、会員のIDを軸とした、今で言うなら「ポイント経済圏」ビジネスがコアになるように変革を進めていった。数千万のアクティブ会員を抱えるTポイントはその後、目論見通り多様な業種とのアライアンスを実現していく。

もちろん、全てのコンテンツがインターネット経由になるわけではない、という読みもあったのだろう。コンテンツの発信地としてのリアル店舗は必要だ、という思想の下、T-SITEという起点も残し、少しずつデジタルシフトしていく未来を想定したようだ。

ただ、その結果はご存じの通り。今やTポイントは消滅して「Vポイント」に統合された。片やポイント経済圏のビジネスにおいて軸となったのは楽天、3大モバイルキャリアなどである。

Tポイントも健闘はした。2016年ごろにはアクティブ会員数5700万人超、提携企業130社以上、店舗数で50万店弱までいったのだが、以降は様々なIDが乱立する中、ユーザーの獲得競争が激化して、Vポイントとの統合を余儀なくされたのである。

かろうじて残していた店舗事業については、レンタル・セルともに縮小の憂き目に。各地で多くの書店が閉店に追い込まれる中、書店大手としては辛うじて残る、という部分ではある意味でCCCの予想通りであった。

次の図表4は、前述のCCC加盟店を運営するトップカルチャーの業績と売上構成を長期時系列で示したものだ。

セル、レンタルの縮小を書籍その他の増加が補いきれず、近年は赤字続きとなってレンタル事業を終了、店舗網を縮小することに追われている。

ゲオはTSUTAYAと違う「独自の道」を進んだ

一方、長年にわたりCCCの後塵を拝していたゲオが選んだのは「ポイント経済圏制覇」といった壮大なものではなく、リアル店舗を地道に増やしながらリユースビジネスを拡大するという、極めて地味なものだった。

買収した企業の中に「宝」が眠っていた

2000年代にゲオが買収した企業の大半はコンテンツ、ゲームに関するものだったが、そのうちフォー・ユーという企業は「セカンドストリート」という名で中古衣料品などのリユース店を運営していた。同社も元々は古本、中古ゲームが主な事業だったのだが、他社に売却済みで、残っていたのがこのセカンドストリートだったのだ。

この店が、長い時間をかけて現在ゲオのリユース部門を支える非常に重要な役割を担うことになった。図表5はゲオの売上構成の長期時系列を示している。2000年代後半から少しずつ顔を出しているリユース事業が本格的な成長軌道に乗ったのはコロナ禍前後であり、それまではかなり地道に拡大していたことがうかがえる。

コロナ禍の巣ごもりで、多くの人は家回りの見直しをする時間が生まれた。メルカリなどフリマアプリの台頭も後押しして、リユース市場が急拡大したのが躍進の背景にある。

いまや売り上げも店舗数も、大差でゲオが勝つ

一時、コンテンツビジネスの覇者となったCCCは、社会のデジタル化を予測して、ビジネスの軸をポイント経済圏に移そうとした。ビッグデータ時代における経済圏の旗頭を目指したわけだが、デジタルプラットフォーマー、スマホキャリアなどの台頭の前に敗れ去り、今では書店大手としての存在感だけが残されている。

CCCが目指した未来図は、結果としては身の丈を超えた夢となり、現在は加盟店とともに生き残る道を模索している途上に見える。2023年度のCCC連結業績は既に売上1000億円を割り込み、利益はほぼなく厳しい状況にある。

対するゲオは売り上げが4000億円を超え、利益も相応に確保。着実にリユース業界最大手としての地位を固めつつある。レンタルビデオチェーンとしては2位が定位置だったゲオは、地味な業態転換を進めて、リユース需要という鉱脈を掘り当てたのである。

TSUTAYAのデジタルシフトは、間違いではなかった

両社の20年を振り返って、ポイント経済圏の覇者を目指したCCCについて「蟷螂の斧」だった、と見ることもできるのだろうが、2010年代に「ポイント経済圏は無理筋だ」などと予測する向きは多くなかった、と記憶している。同じく、レンタルと中古ゲームでコツコツ稼いでいたゲオが、セカストへのシフトでここまで復活できると思っていた人もあまりいなかっただろう。

個人的な感想だが、正直CCCの未来予測の方が、当時としては秀逸であり、壮大な夢にチャレンジしない選択肢はなかった、と思ってはいる。ただ、その時点で可視化していない技術革新やプレイヤーに対策するのはやはり不可能で、それらの成長が凄まじすぎたということだろう。

両社の事例を見るに、衰退市場から事業転換で生き残る確率を上げる上で、既に多くの雇用を抱えているのであれば「一発当てて大成功」を目指すよりも、小さくとも実現可能性が高い市場を狙う方が良い、のかもしれない。少なくとも、ゲオグループの雇用はこれからも増えていくだろうが、CCCは加盟店を含めた仲間たちの行く末に悩み続けねばならない、ということだけは確かなのだ。

