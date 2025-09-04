½©¥Ê¥¹¤¬¡Ö¤Ü¤±¥Ê¥¹¡×¤Ë¡¡µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ç°ÛÊÑ¡ÚÆÁÅç¡Û¡¡
9·î4Æü¤Ï¡¢±«¤Ç½ë¤µ¤Ï°ìÃ¶¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î½ë¤µ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº´¡¹ÌÚµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×
¡Êº´¡¹ÌÚµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡Ö½ë¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¥Ðー¥Ù¥¥åー¤·¤¿¤°¤é¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¿çÌ²¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Êº´¡¹ÌÚµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢µûÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¤Í¡¢¤è¤¯Äà¤ì¤ë¤·¡×
¡Êº´¡¹ÌÚµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡Öº£Ç¯½ë¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ë¤ª¤ë»þ¤Ã¤Æ¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¥¯ー¥éー¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¾Ã¤¹¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤ó¤â¤ó¤Í¡¢½ë¤¤¤È¡£°Û¾ï¡×
°¤ÇÈ»Ô¤Ï¸©ÆâÍ¿ô¤Î¥Ê¥¹¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢¤½¤Î½Ð²ÙÎÌ¤Ï¸©Æâ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ç¤Ë¿©¤ï¤¹¤Ê¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë½©¥Ê¥¹¡¢°¤ÇÈÄ®¤Ë¤¢¤ëÅòÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÌó10¥¢ー¥ë¤ÎÈª¤Ç¤Ïº£¡¢¤½¤Î½©¥Ê¥¹¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ê¥¹ÇÀ²È¡¦ÅòÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ø¤Ü¤±¥Ê¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÇÀ¶¨¤Ç¤Ï½Ð²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¡×
¡Ö¤Ü¤±¥Ê¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç³°Â¦¤Î¿§¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¥Ê¥¹¤Î¤³¤È¡£
Æ±¤¸Æü¤Ë¤È¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¯¤¹¤ó¤À»ç¿§¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â²¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¡¢¿§¤¢¤»¤¿¤êÉ½ÌÌ¤¬¤Ç¤³¤Ü¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ê¥¹ÇÀ²È¡¦ÅòÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾å¤«¤é¤Î¹â²¹¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢1～2³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ø¤Ü¤±¥Ê¥¹¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¼ý³Ï¸å¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»þ´Ö¤òÃÖ¤«¤ººî¶È¾ì¤Ø±¿¤Ó¡¢É½ÌÌ¤Ë½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ê¥Ê¥¹ÇÀ²È¡¦ÅòÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈª¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ä¥ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿§¥Ä¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Á¡Êºî¶È¾ì¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¹ÅÙ¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤Ü¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤·¤È¤ë¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ü¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤«¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×
¡Êº´¡¹ÌÚµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê¥Ê¥¹ÇÀ²È¡¦ÅòÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊ¢Î©¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¿å¤Î´ÉÍý¤â¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡¢ËèÇ¯ËèÇ¯¤Ê¤ó¤«¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Àµ²ò¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
¥Ê¥¹¤Å¤¯¤ê10Ç¯¤ÎÅòÆ£¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÆü¡¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¸©¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é¥Ê¥¹¤òÆü¾È¤ê¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆü¤è¤±¤òÀßÃÖ¤·¡¢À¸°é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÈÌîÀîÇÀ¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦·óÅÄÉðÅµ ¼çºº·ó·¸Ä¹¡Ë
¡Ö¥Ê¥¹¤ÎÀ¸°éÅ¬²¹¤Ï¡¢22¡î～30¡î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃÏ²¹¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÌÚ¤¬¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç´¨Îä¼Ó¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡×
¡ÖÃÏÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤¬2¡î¤¯¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æü¤ä¤±²Ì¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°¤ÇÈ»Ô±ÄÇÀ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¹¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ä¼è°ú²Á³Ê¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
6·î¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤È¤¤¤¦¡¢°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î²Æ¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬39²óÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÖµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½ë¤µ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÊÆÁÅçºâÌ³»öÌ³½êºâÌ³²Ý¡¦ÈÄºäÃÎ¼ù ºâÌ³²ÝÄ¹¡Ë
¡Öµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡×
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤â¡¢¹âµ¡Ç½¤ÊÊª¤òÃæ¿´¤ËÎÉ¤¤Çä¤ì¹Ô¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç¡¢ÀðÉ÷µ¡¤äÎä´¶¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¾ÃÈñ¤ÎÌÌ¤«¤é¹Ô¤¯¤È¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬ÈÎÇä³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¤³¤ÎÀè3¤«·î¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï9·î¡¢¤½¤·¤Æ10·î¤âÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢°ÛÎã¤Î½ë¤µ¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¸©Æâ¡¢¤³¤ÎÀè¤â±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£