俳優の吉永小百合さんが出演する、スキンケアブランドの新CMが1日に公開され、元気の秘けつを明かしました。

新CMのタイトルは、『吉永さんと、椿泡。』篇。今回、CM楽曲には吉永さんが17歳の時にレコーディングした、名曲『いつでも夢を』が起用されています。

吉永さんはCM楽曲に起用された『いつでも夢を』について、「私が17歳ぐらいの時にレコーディングしたものですし、例えば色紙なんかにこう一言書いてくださいっていうと、『いつでも夢を』って書くんですけれども。歌もそれと同じように大切で、歌うチャンスはもちろんないですけれども、心の中では歌っているつもりです」と話しました。

また、吉永さんに元気の秘けつを聞くと、「元気をもらえること。やはりそうやって体を動かして気持ちをアップされるということと、この年齢になりましたけれども、仕事を今も続けてるっていうことで、いろいろな方と触れ合って大事なことを教えてもらったりするって、そういうことも自分のかけがえのないものになっていると思います」と語りました。

さらに、「毎日毎日新しい発見があったりしますし、とにかくいきいきとした生活をしたいっていうことをいつも思っています。その年なりにいきいきとしていけばいいと思うんですね。素敵なものに触れるっていうことは、とても大事だと思うんですね。例えば音楽もそうですし。自分の感動する映画に出会うこととか、そういうことはやっぱり大事なことだと思います」と吉永さん流の秘けつを明かしました。