《ポップマート》話題の「ミニラブブ」新作を発売日に入手！ドキドキの開封レポ

いま世界中で大人気の中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」。

日本にも直営店がありますが、新商品や人気アイテムの販売日には事前抽選による"入店整理券"が配布されています。

幸運なことに、筆者は2025年8月29日の「MAGNET by SHIBUYA109」の入店整理券を手に入れることができました。それもなんと朝イチ枠！

ミニサイズのラブブの新商品を手に入れることができたので、紹介します。

おしりの刺繍も可愛い！

今回記者が購入したのは、「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント(A-M)」（1815円）と「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズアルファベットペンダント(A-M)」（1485円）です。

ぬいぐるみペンダントは最大1BOX（14ピース）まで、アルファベットペンダントは最大4ピースまでの購入制限がありました。

このシリーズのラブブには、それぞれお気に入りのアルファベットがあるそうです。ブラインド形式のため、どのデザイン（アルファベット）が当たるかは開けてからのお楽しみ。

できることなら、自分の名前のイニシャルやアルファベットを引き当てたいですが......。

まずは、ぬいぐるみペンダントから開封していきます。箱を開けると、クリームイエローの袋があります。

そしてその下に、ステッカーがあり...。

ステッカーから、「K」のラブブであることがわかりました。袋から取り出してみます。

淡いブルーのふわふわのミニラブブがいました！

おしりにも「K」の刺繍が入っていて可愛い！

高さは約10.5cm。手に収まるサイズ感です。

先日発売された「Big into Energy シリーズ」のぬいぐるみペンダントは約15cmなので、それより小ぶりです。このミニ感がまた可愛いですね。

直営店限定！ぷっくり感が可愛いペンダント

続いて、「アルファベットペンダント」を開封します。直営店限定の商品です。人気商品のため、この日は「A-M」「N-Z」合わせて1人4個までの購入制限が設けられていました。

箱を開けると、半透明の袋が見えます。

透け感があるのでこの時点で中身の予想はつきますが...。

「A」が入っていました。グリーンのタータンチェック風のぷっくりとしたアルファベットに、ラブブのチャームが付いていて可愛いです。

バッグやスマートフォンなどにつけるのもよさそうです。

また、ぬいぐるみペンダントとの組み合わせも楽しみたいですね。

ブラインド形式のため、目当てのアルファベットが出るかはわかりませんが、開封するときのドキドキ感はブラインドならではの楽しみですよね。

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）