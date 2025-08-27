藤森慎吾“15歳年下妻”初の顔出しで結婚式報告…あふれる祝福のなか心配される“元カノ”のメンタル

8月26日、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾がInstagramを更新。ハワイでおこなった結婚式の様子をアップし、話題を集めている。

「藤森さんは、2024年5月にゲスト出演した『パンサー向井の＃ふらっと』（TBSラジオ）で、交際していた一般人女性との結婚を発表しています。同年11月には第1子が誕生したことを報告しました。Instagramでは、娘さんとの写真を日々、アップしており、かわいくて仕方がない様子です。

また、8月24日配信のリアリティショー『Girl or Lady シーズン2』（ABEMA）では、奥さんの年齢が27歳で、藤森さんとは15歳差だと明かしていました。奥さんは一般人ということで、これまで顔出しなどはしてこなかったため、“年の差婚”という新情報に、驚きの声が集まっていました」（芸能記者）

そんななか、藤森は結婚式をおこなったことを報告。《ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした》とつづり、薄いベージュのタキシードを身にまとった藤森と、純白のウェディングドレス姿の妻とのツーショットを公開した。初めての顔が公開された妻は、藤森がベタ惚れするのも納得の美人ぶりだ。

まさに“幸せの絶頂”といった様子の藤森に、SNSでは祝福コメントが殺到している。だが、同時に“元カノ”の姿が頭をよぎった人もいたようで、Xではこんな反応が寄せられている。

《田中みな実が心配だ 余計なお世話だけど 昔すごくすごく好きだった人の結婚式なんて動画出されたら絶対見ちゃう 今は別の人と幸せだとしても胸に来るものは絶対あるでしょ》

《田中みな実これ見て大丈夫か にしても藤森イケメンやな》

《藤森の結婚相手の情報が小出しにされるたびに田中みな実の内心を思って胸がギュッと痛くなる こっちが辛いから早く亀梨と結婚してほしい（お節介ババア）》

複数の女優やタレントと浮き名を流してきた藤森だが、やはり、いちばんに思い出されるのは田中のようだ。2012年に熱愛が報じられ、互いに交際をオープンにしていた2人だったが、2015年に破局。田中は「私の未熟さからフラレてしまった」と語りつつ、かなり未練があることも赤裸々に明かしていた。

「田中さんにとっては、もっとも長くつき合った相手だったそうで、2021年の『グータンヌーボ2』（カンテレ）で、当時を振り返って『つらかった! 立ち直るのは』と告白しています。『寺とか占いとか、いっぱいすがって、復縁できるとされてることは何でもした』そうですが、結局は『時間が解決してくれた』と語っていました。

実際、新たな恋も続いているようです。田中さんは2024年1月、元KAT-TUNの亀梨和也さんとの熱愛が報じられています。互いに真剣交際で、ゴールインも近いと伝えられていました。2025年6月には、高級スーパーで食材を大量購入する田中さんの姿が『NEWSポストセブン』に報じられています。藤森さんとの破局から10年も経っており、いまさらニュースに心を乱すことはなさそうです」（芸能記者）

それぞれの道で幸せになってくれることを願うばかりだ。