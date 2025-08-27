タレントの森咲智美さん（33）が、2025年8月24日にインスタグラムを更新。11キロ超の産後ダイエットに成功したことを報告した。

「3日間のファスティングに挑戦しました」

森咲さんの夫は、埼玉西武ライオンズの平沼翔太選手（28）。24年1月、結婚と第1子妊娠を公表。25年8月16日、第2子を出産していたことを発表した。

そんな森咲さんがインスタグラムで、「産後ダイエット記録」として「今回、3日間のファスティングに挑戦しました」と切り出した。ファスティングとは、一定期間固形物の摂取を控えるという健康法だ。

森咲さんは「出産で＋12kg → 産後3ヶ月で約?9kgまでは落ちたけど そこからがなかなか落ちなくて」ファスティングを決意。「結果は... ?2.4kg！！」と、産後に計11.4キロのダイエットに成功したと明かした。

「今回人生で3度目のファスティング」だったそうで、効果をこう語った。

「数字以上に嬉しかったのは、浮腫みがスッキリしたこと！ 食べただけで浮腫む体質なのに日に日にスッキリしていくのを実感できて感動 あと、ちょっとお肌もしっとりした気がする」

「そして何より『誘惑に負けなかった！』っていう達成感がすごくてメンタルが強くなりました笑」

それでも「まだまだ目標には届いてない」といい、今後も食事管理や散歩、ピラティスなどで、ダイエットを「無理なくコツコツ続けていきたい」とつづった。

投稿には、ウエストがくびれ、腹筋が割れた森咲さんの写真と、第2子妊娠中の大きなお腹の写真が添えられている。

コメント欄には「ともちんこんなぽんぽこお腹だったのにお腹も綺麗すぎるすごい！」「子育てしながらファスティング 凄いッスね〜」「美腹筋なのだ」「産後とは思えない！」などと書き込まれている。