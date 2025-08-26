レインボーのジャンボたかおが、六本木で一番遊んでいるという人気芸人を実名告白。さらに「人類史上初…」という遊び人ならではの衝撃行動に、千鳥らが「ええ〜！」と驚愕する一幕があった。

【映像】六本木で一番遊んでいる人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が出演した。

2025年7月5日に日本で大災難が起きるという予言が世の中を駆け巡った。この予言は、1999年発行のたつき諒による漫画『私が見た未来』に記載された著者の予知夢を発端としたもので、日本国外で話題となった。この予言の注目度からもわかる通り、今世の中では予言者を求めている。そこで今回は、予知夢を見たという方々を招き、何かが起きるXデーを大予言してもらう企画「私たちが見た未来」が放送。予言者として、みなみかわ、ラランドのニシダ、レインボーのジャンボたかお、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）が登場した。

注目を集めたのは、ジャンボによる相方の池田直人の暴露だった。ジャンボは「すべて夢の話ですが」と前置き。「池田が今、六本木で一番遊んでる」と明かすと、ノブは「事実やん！」とツッコミを入れた。

さらにジャンボは、女性が接客してくれる夜の店に来店した池田が「人類史上初、2人をお持ち帰りしたらしいです」という衝撃的な事実も打ち明け、千鳥らが「ええ〜！」と声をあげる場面もあった。

また池田の女性関係の別の話も暴露。レインボーは、YouTubeにコントを毎日挙げており、1年前のコントの動画に「死ね」という女性の声が入っていたことがあったという。後輩の霊媒師芸人に聞いてみたところ「常に池田さんを恨みに恨んだ女性の生霊が憑いています」と伝えられたという。その原因についてジャンボは「池田って、よくないところですけど、女性をスパッと切るタイプなんです」と分析し、ノブは大笑いした。