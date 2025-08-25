¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¡ß¥Ç¥£¥º¥Ëー♡¥ô¥£¥é¥ó¥º¡õ¥ß¥Ã¥ー¤Î¸ÂÄê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¾Æ²Û»Ò
2025Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¾Æ²Û»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Ö¥Ã¥¯BOX¥®¥Õ¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾Áõ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤«¤é¥®¥Õ¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥é¥ó¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¸ÂÄê¥®¥Õ¥È
¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥ô¥£¥é¥ó¥º¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê10¸ÄÆþ¡Ë¡×¤Ï¡¢¹õ¡ßÇò¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Àー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¢ー¥¹¥é¤ä¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤Ê¤É¿Íµ¤¥ô¥£¥é¥ó¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÀÇ¹þ1,760±ß¤Ç¡¢¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥ô¥£¥é¥ó¥º¥Ö¥Ã¥¯BOX¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊËâ½Ñ½ñÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀÇ¹þ1,728±ß¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥ー¤È¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥ー¡Û½©¸ÂÄê¥Þ¥í¥ó¥Ç¥¶ー¥ÈÅÐ¾ì¡ªìÔÂô¤Ê·ª¥¹¥¤ー¥Ä¤Çµ¨Àá¤òÀè¼è¤ê
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎBOX
Ãç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê14¸ÄÆþ¡Ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÀÇ¹þ1,296±ß¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬²¾Áõ¤·¤¿²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ä¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥ー¤ò¥¢¥½ー¥È¡£
¥Õ¥¿¤ò³°¤¹¤È²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Å³Ý¤±¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï±£¤ì¥ß¥Ã¥ー¥Þー¥¯¤â¡Ä¡ª¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òºÌ¤ë¥¹¥¤ー¥Ä♡
¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Æ²Û»Ò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ä¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥Ã¥ー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤âÌ¥ÎÏ¡£
²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1,296±ß～1,760±ß¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Î¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¥ß¥Ã¥ー¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö