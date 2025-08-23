¥¨¥Ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¼çºË¤Î¼Äºê·ÃÈþ¤¬»æ¤Î²Ö¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯É½¡¢É½»²Æ»¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³«ºÅ
¡¡²Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡Êedenworks¡Ë¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¼Äºê·ÃÈþ¤¬¡¢¸¶½É¡¦É½»²Æ»¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖStandBy¡×¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖRoot¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ´ü¤Ï8·î26Æü¤«¤é9·î7Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
◾️Root
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¿¢Êª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î³°ÊÉ¤ÈÆâÉô¶õ´Ö¤Ë»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ö¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÅ¸¼¨¡£Å¸¼¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖRoot¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îº¬¸»¤ËÎ©¤Áµ¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È²Ö¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Î¤¿¤á¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆâÉôÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤Î8·î26Æü16»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
◾️Root
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00 ¢¨8·î26Æü¤Î¤ß16:00¡Á20:00
²ñ¾ì¡§StandBy
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-11-1