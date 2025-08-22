Francfrancで人気の冷感寝具「ふわろ」が最大58％オフのセール価格に！3点以上の購入でさらにお得に買えるチャンス

インテリアショップのFrancfranc（フランフラン）で販売している接触冷感寝具「ふわろ」シリーズは、夏を代表する大人気商品。

2025年8月22日現在、公式オンラインストアでは通常価格から最大58％オフでゲットできます。

寝苦しい夏の夜を快適にサポート

接触冷感の機能を持つレーヨン素材を使った「ふわろ」シリーズは、寝返りを打つたびに伝わるひんやり感と、もちもちととろみのある肌触りが心地よい冷感寝具。優しいひんやり感なので、夏場の冷えが心配な人も安心です。

抗菌防臭加工と洗濯可能な素材を使用しており、汗をかいても清潔に使えます。

掛けふとんは計8種がセール価格に。「バイカラーウェーブ ダブル イエロー×ブルー」と「バイカラーウェーブ ダブル ピンク×オレンジ」は58％オフの4956円、オンライン限定デザインの「フリル セミダブル ホワイト」も30％オフの7560円に。

さらに、まくらカバーとベッドパッドもセールの対象になっており、オンライン限定「ふわろ 夏でもひんやりもちもち まくらカバー フリル 700×500 ピンク」は30％オフの1960円、「ふわろ 夏でもひんやりもちもち ベッドパッド フリルチェック ダブル ピンク×パープル」は30％オフの7560円。

8月29日9時59分までは「セール商品3BUY20%OFFキャンペーン」も実施中。対象のセールアイテムを3点以上購入すると表示価格から20%オフになります。

在庫残りわずかの商品が増えているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）