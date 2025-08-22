【舞台「 呪術廻戦 」-懐玉・玉折-】 東京:8月22日～8月31日 天王洲 銀河劇場 大阪:9月5日～9月7日 SkyシアターMBS

メインビジュアル

【拡大画像へ】

「舞台『呪術廻戦』-懐玉・玉折-」東京公演が本日8月22日より開幕する。

本舞台は「呪術廻戦」舞台化第4弾で、五条悟と夏油傑の高専時代のエピソード「-懐玉・玉折-」を上演。五条悟役の三浦涼介さんや夏油傑役の藤田玲さんらが初演より続投し、伏黒甚爾役に久保田悠来さんを迎えている。

【【舞台「 呪術廻戦 」-懐玉・玉折- 公演 CM 】】【舞台「 呪術廻戦 」-懐玉・玉折-】

「まぁ大丈夫でしょ 俺達最強だし」

2006年。高専時代の五条悟と夏油傑。

呪術師として向かうところ敵なしの2人の元に、不死の術式を持つ呪術界の要・天元からの依頼が届く。

天元との適合者である“星漿体”天内理子、その少女の「護衛」と「抹消」。

呪術界存続の為の護衛任務へと赴くことになった2人は、普通の学生生活を送ろうとする天内と、彼女に仕える黒井と合流し、送り込まれる刺客たちと戦う。

一方、伏黒を名乗る“術師殺し”が、“星漿体”の暗殺に介入し……。

後の最強の呪術師・五条、最悪の呪詛師・夏油。

道を違えた2人の過去が明かされる――

公演詳細（敬称略）

舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-

原作：「呪術廻戦」芥見下々(集英社ジャンプコミックス刊)

脚本：喜安浩平

演出：小林顕作

期間・劇場

東京:8月22日～8月31日 天王洲 銀河劇場

大阪:9月5日～9月7日 SkyシアターMBS

キャスト

五条悟：三浦涼介

夏油傑：藤田玲

家入硝子：石井美絵子

夜蛾正道：南誉士広

灰原雄：前川優希

七海建人：立花裕大

九十九由基/庵歌姫：木内海美

天内理子：小野晴子

黒井美里/冥冥：立道梨緒奈

コークン：芹沢尚哉

バイエル：北村海

孔時雨：チャンヘ

伏黒甚爾：久保田悠来

アンサンブル：橋本征弥、中川和貴、川上そら

チケット情報

【チケット料金】東京公演 ＜土日＞：S 席 11,500 円 A 席 9,500 円 （全席指定／税込）

＜平日＞：S 席 10,500 円 A 席 8,500 円 （全席指定／税込）

※A 席は 3 階席となります。

大阪公演＜土日＞：11,500 円（全席指定／税込）

＜平日＞：10,500 円（全席指定／税込）

□舞台「呪術廻戦」公式サイト「スケジュール＆チケット」のページ

(C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会