Hey!Say!JUMPの山田涼介さんが、「山田涼介『Crazy Raccoon』加入発表記者会見」に登壇。

プロゲームチーム「Crazy Raccoon」に「LEO」として加入する事が決定しました。



【写真を見る】【 山田涼介 】 プロゲームチーム「Crazy Raccoon」に「LEO」として加入 いつか主催の大会を開きたい 「うちの（Hey!Say!JUMP）メンバーの知念とか呼んでボコボコにしたいです！」





加入の経緯について山田さんは、”２年前、「Crazy Raccoon」オーナーのおじじとゲームをしていた時に「りょうちゃんがCrazy Raccoonに入ったら面白くね？」みたいな一言をきっかけに僕も真剣に考えるようになりました。”と振り返り、続けて ”僕自身『LEOの遊び場』というチャンネルをやっていて、僕1人で運営しているんですけど、僕はアイドルをしてまして、俳優もしたりしている中で、1人で色んなことを対応していくのは、正直限界がありました。『LEOの遊び場』というチャンネルを開いたからには、これは仕事としてしっかりやらなきゃいけないと思っていた時に、「Crazy Raccoon」の皆様が日頃から僕のことをバックアップしてくださっていて、これがもし恩返しという形になるかどうかわからないですけど、「Crazy Raccoon」に所属することで、互いに支えあってゲームのを皆さんに知って頂けたらと思い、約２年かけて実現しました。”と説明しました。







Apexの良さについて聞かれた山田さんは、”FPSのゲームは今回Apexが僕は初めてで、本当にFPSの魅力に魅了されたのが、「Apex Legends」というゲームです。世界中のオンラインプレイヤーと戦っていて、中にはプロゲーマーの方も普通にいる世界線の中で戦っているので、「いつ負けてもおかしくない」っていうこのヒリヒリ感がたまらなく好きで。本当に１日でも触らなくなるとゲームの腕が落ちてしまうので、出来る限りどんなに忙しい時でも１回はプレーするようにしています。”と、Apex愛を語りました。



プロゲーマーに１対１で打ち勝ち、話題になったことについても聞かれ”どの仕事に対してそうなんですけど、基本僕は負けず嫌いというのがあるので、やるからにはとことんやるというのが僕の性格なので、ゲームには多分向いてるのかなと思います。”とにっこり。



Hey!Say!JUMPのメンバーの反応について聞かれた山田さんは、”グループLINEでみんなに報告させて貰ったんですけど、皆頑張ってねって反応の中、郄木１人が「僕はどのくらいゲームを頑張ったらそこにはいれるのかな？」っていうやり取りをして（笑）。あ、ムリだよ、好きなゲームを１万時間ぐらいやったら強くなって入れるかもね。なんていう話をしました。でもそれぞれ喜んでくれたし、応援してくれました。”とメンバーとのエピソードを話しました。







また、今後について聞かれると、”いずれ僕主催でというか大会を開いて、その時にはうちの（Hey!Say!JUMP）メンバーの知念とか呼んでボコボコにしたいです！”と話し、さらに”他のゲームにはなるんですけど、知念と同じ休みの日に20時間ぐらいですかね？お互いの出前のピンポン（チャイム音）が聞こえるくらい、ずっと一緒にゲームしてましたね。本当に同じくらいの熱量で一緒にゲームをやってたので、メンバーにこういうやつがいてくれて良かったなって”と知念さんに感謝しました。



【担当：芸能情報ステーション】