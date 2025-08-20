どんな靴にも似合う「着回しが続くシンプルなスカート」選び方

特別なシーンでも肩ひじはらずに過ごしたいから。この時季よく着るスタイルを軸に、シーン別の着まわしを敢行。定番セットの空気をガラッと変える＋1にフィーチャー。





「靴はラクして問題ない」白スカートの着回し

スニーカー、ローファー、パンプス、ミュール、サンダルを軸に、スタイルよく見えるスカートのタイプを着回しで実証。選びの条件は、足首が見え隠れするくらいの丈感・高めの腰位置・動きやすく広がりすぎないシルエット。







【着回すスカート】なだらかに広がる白のAラインスカート

白フレアスカート／SOEJU（ソージュオンラインストアカスタマーサポート）



適度に重みのある素材ゆえ、すそにかけて流れるように広がる、ギャザーやタックを省いたミニマルなシルエット。タイトでなく過度なボリュームも出すぎない、ひかえめなAラインならラフな靴でも品よく整う。







レディな黒で甘さを補填

甘いというよりどこかモードなボウタイ。クールに傾かないよう、フェミニンな白に似合うベロアシューズでかわいげを。シューズの黒とリンクさせるように、持ち手にレザーをあしらったかごバッグを選んで季節感を上乗せ。







色と素材でぬくもりを足す

ベストのように着られるリネンジレを合わせてほぼ白のワントーンをスマートに更新。穏やかな印象のローファーで親近感も獲得。







≫シンプルなスカートの「コンサバじゃない着回し方」変化量の大きい「小物の足し引きテクニック」





