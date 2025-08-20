卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は連日熱戦が繰り広げられてるなか、女子のシングルスでは19日終了時点で日本勢が全選手勝ち上がりを決めるなど好調ぶりが光っている。

そんななか、上位進出や優勝争いに向けてカギを握るのが中国トップ勢との戦いで、3回戦以降に強豪とのマッチアップが予想される。

■橋本＆長粼はトップ5との対戦確定

日本女子は今大会に世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）をはじめ6選手がエントリーしているなか、ここまで無敗と層の厚さを誇っている。

上位進出に向けては世界トップ5を占める中国選手との対峙がカギを握るなか、20日に申裕斌（韓国）と2回戦を戦う早田ひな（日本生命）は、勝利すれば3回戦で世界ランキング1位の孫穎莎（中国）と対戦の可能性が。このブロックには今季好調の伊藤美誠（スターツ）もおり、20日にリンダ・ベリストローム（スウェーデン）と戦う伊藤がベスト8まで勝ち上がればこの3回戦の勝者と戦う可能性がある。

また、ブルーナ・タカハシ（ブラジル）と2回戦を戦う張本美は、ベスト8でまで進めば同3位の陳幸同（中国）と戦う可能性がある。「WTTチャンピオンズ横浜2025」を制するなど直近大会でも安定感を見せた相手に日本の17歳は2勝1敗と勝ち越しており、もし両者が勝ち上がれば注目のマッチアップとなる。

さらに、大藤沙月（ミキハウス）は難敵の朱雨玲（マカオ）との戦いに勝利すれば準々決勝で同4位の新星サウスポー、蒯曼（中国）と対峙する可能性。3回戦で同5位の王芸迪（中国）と戦う橋本帆乃香（デンソーポラリス）、同2位の王芸迪（中国）との対戦が確定した長粼美柚（木下アビエル神奈川）とともに、まずは一つひとつの戦いに集中することが求められる。

女子6選手がそれぞれ好発進を見せたスウェーデンでの戦いだが、今後は世界トップに君臨する中国勢との直接対決が考えられてくる。選手層の厚さを見せているなか、優勝争いに絡む選手が現れるのか。