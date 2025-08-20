「“飲み会”という言葉は使わないで」福山雅治“不適切会合”でインタビュー対応だけでない危機管理力

自分を下げて場を上げて話す“自虐ネタ”で

国民的スターの地位を死守することはできるか――。

元タレント中居正広氏（53）と女性元アナウンサーとの性暴力トラブルを巡る、フジテレビの第三者委員会の調査報告書にあった元フジ専務の大多亮氏（66）による「不適切な会合」に出席していたことがわかった歌手で俳優の福山雅治（56）。

８月18日発売の「女性セブン」の取材によって福山が浮上し、同編集部が問い合わせをすると、福山本人が取材に応じたという。

それを受け、所属事務所のアミューズも18日に公式サイトで声明を発表した。

〈大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第であり、一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありません〉（一部抜粋）

大多氏とは1993年に放送されたドラマ『ひとつ屋根の下』以来の付き合いだという。第三者委員会の報告書によると、遅くとも’05年前ごろから年に１〜２回程度開催しており、同局の女性アナウンサーは30人弱が参加したという。

「女性セブンが報じた内容によれば、参加した女性の中には性的内容が不快だったと答えた人もいるようです。それに対し福山さんは『反省している』と謝罪したうえで、『必ず自分の話に限定し、自分を下げて場を上げて話す』と自虐ネタだったことを明かし、『自分のコンプレックスや過去の失敗談を話すことはあっても、他者を傷つけたりからかったりすることは絶対に言わない』と説明していました」（女性誌記者）

７月６日放送のフジの検証番組では、大多氏が

「女性アナは上質なキャバ嬢だ」

と言っていたと女性社員が証言していたことについて、福山は取材に対し、

〈ぼくが参加した会では聞いたことがありません〉

としたうえで、自身がホストとして場を盛り上げていたとし、その中で、

〈求められていない話題を出してしまったということと、盛り上げ方が間違っていました〉

と反省の言葉を述べている。

福山は女性セブンからの問い合わせに、70分間向き合ってインタビュー取材に答えるという異例の対応を取った。昔から自身のラジオでも下ネタを飛ばすことは有名だった福山だが、事態を重くみたのだろう、ある事務所関係者によれば、

「福山さん本人が、取材に対して直接話すことを決めたんです。その決意には驚きました」

と明かし、事務所を通してのコメント対応などで済ませない覚悟を感じたという。

“懇親会”や“会合”という言い方にしてほしい

そのことにネット上などでは、

〈ありのまま誠実にコメントしたと思います〉

〈取材に応じ自分の言葉で説明し、謝罪することは評価したい〉

〈本人が直接話している分、中居氏よりマシ〉

と対応を評価する声は多い。

また、ワイドショー関係者は福山サイドの“ある対応”に舌を巻いたという。

「この件を報道するに当たって、“飲み会”という文言を出さないでと事務所から連絡がありました。“懇親会”や“会合”という言い方にしてほしいと。大多氏はLINEで“新人女子を入れた飲み会”とはっきり言っていますが、酒を酌み交わし乱れていたようなイメージを持たれたくなかったのでしょう。ほんの些細な言葉遣いの違いなのですが、そこまでイメージ戦略ができているところに、さすがは大手プロダクションの危機管理だなと感心しました」

ワイドショーなどのテレビ番組だけでなく、スポーツ紙などの報道でも、この件を報じるときは会合や懇親会などという表現になっており、飲み会という言葉はほとんど見当たらない。業界内ではインタビューを含めた福山サイドのメディア対応に“さすが”の声が上がっているという。

「フジテレビ問題に端を発して各局で行われた調査では、実はいまも世間にバレていないだけで、ヒアリングされてビクビクしている大物タレントは何人もいますよ。もっと言えば、打ち上げなどでまた変な噂が出てこないか、芸能人だけでなくスタッフも戦々恐々としていますね」（テレビ局関係者）

芸能人は一つのスキャンダルで仕事が吹っ飛ぶほどイメージが大切だ。昨今は事務所から独立しフリーがトレンドだが、このような危機管理能力の高さこそがプロダクションの存在意義なのかもしれない――。