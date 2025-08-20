この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てチャンネル」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が「【夏休みの子供の過ごし方】知らないと損！充実できる過ごし方を元教師道山ケイが解説」と題して動画を公開。動画内では、多くの親が悩む「長い夏休みに子供に何をさせるべきか」というテーマについて、“絶対に後悔しないために必要な3つの過ごし方”を紹介した。

道山氏は冒頭、「この3つをやっておかないと、後で後悔します」と警告。「これを夏休みごとにしっかりやっていただいた方は、将来必ず『あの時やっておいてよかった』と絶対思っていただけるはず」と自信をのぞかせた。その上で動画では、子供の夏休みの過ごし方がその後の人生の充実度に直結することを強調。「夏休みは、普段とは違う生活を送れる数少ないチャンス。ここを生かさない手はない」と語り、特別な期間でできる経験の重要性を示した。

また氏は、看護師ブロニー・ウェアの著書『死ぬ瞬間の5つの後悔』を引用。「自分に正直な人生を生きればよかった」「友人と連絡を取り続ければよかった」といった“死ぬときに人が後悔するポイント”から逆算し、夏休み中にすべきこととして、
1. 将来やりたいことを見つける活動
2. 友達とたくさん遊ぶ
3. クラブ活動と勉強もがんばる、
というトップ3を提案。

とくに「初めての経験をたくさんする」「興味があることに関連する体験を積む」ことが、“将来やりたいこと”を見つける近道になると解説。「夏休みは普段できない旅行や芸術鑑賞、アウトドア、スポーツ観戦などで新しい刺激を得られる。」と推奨した。

続く2つ目としては、「小中高の友達は一生モノになる可能性がある。夏休みこそ友達と深い時間を過ごし、長い付き合いのきっかけを作るべき」と提案。「都心部の大きなイベントへの遠征も、仲間との思い出に残りやすい」と、自身の高校時代の体験も交えアドバイス。

3つ目は定番の「クラブ活動や勉強もバランスよく」。夏休みは“遅れを取り戻すチャンス”でもあり、「自主練や復習に時間を使い、夏明けの飛躍を狙える」と背中を押した。「どれかに偏るのでなく、3つをバランスよく組み込むことが大事」とも強調。

さらに受験生には「やりたいことや友達との遊びは最低限にして、受験勉強を優先すべき」と現実的なアドバイスも。自身が配信する保護者向けの『7日間で成績アップ無料講座』も紹介し、「受験生の効率的な勉強法についてはぜひ活用してほしい」と締めくくった。

