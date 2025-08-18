いま選ばれているのは「カッコいい白」スタイリストたちが使っている「稼働率の高い」話題作

もっとも身近な存在だからこそ、「白と黒」のアイテムはひとつずつこだわって選びたいもの。日々多くの服にふれるGISELeのスタイリストの心を奪った、とっておきの「白黒名品」を一挙公開。 ※価格表示のないものはすべて私物です。





スタイリスト私的「必要不可欠な白」

毎号リースしてしまう・リアルに使い続けているなど、数々のアイテムを手にしてきたスタイリストがわざわざとっておきたくなる「特別な白」とは？ プロをうならせた、鉄板の白アイテムは必見。





【STYLIST MEMBERS】

（岩田槙子さん）女性らしさが引き立つシルエットや服選びに定評あり。トレンドをうまく落としこむバランスに長けている。 （塚田綾子さん）小物企画を担当することも多く、シンプルな装いに素材や色づかいで遊びを効かせる提案が得意。







「タイトにもワイドにも合うオーバーサイズ」

シャツ／INDIVIDUALIZED SHIRTS（メイデン・カンパニー） 「老舗ブランドならではのハリのあるコットン生地が今の気分にマッチ。お尻にかかる丈なのでワイドパンツだけでなくレギンスもよく合う」（塚田さん）







「ヘアアレンジに向くインパクト」

〈右〉スカーフシュシュ、〈左〉クリップ／ともにheyep 「ひとつ結びにラフにつけるだけで、凝った見た目がかないます。スカーフシュシュは大胆なボリューム感で、つけると小顔にみえるうれしい効果も」（塚田さん）







「サテンパンツをかっちりと」

サテンパンツ／ベッド＆ブレックファスト（グリードインターナショナル） 「やわらかな光沢のある、肌ばなれのいいサテンパンツ。深めのタックとウエストボタンのおかげでリラクシーに傾きすぎないのもGOOD」（岩田さん）







（アイテムのプライスなど詳細）

【全46アイテムの一覧】≫「変わった色は選ばない」 スタイリストたちに選ばれた「これからのベーシック」