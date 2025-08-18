【義妹の子が地獄製造機】「身内なんだから助けてよ！」神経疑う言葉の数々＜第18話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第18話 投稿をした“だけ”……？
【編集部コメント】
ミヅキさんもマサユキさんもレイナちゃんもカズエさん親子に協力するつもりはこれっぽっちもありません。マキちゃんは反省していないようだし、カズエさんはマキちゃんをかばうことに必死なのでしょう。自分の娘に反省させようというそぶりすらありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
第18話 投稿をした“だけ”……？
【編集部コメント】
ミヅキさんもマサユキさんもレイナちゃんもカズエさん親子に協力するつもりはこれっぽっちもありません。マキちゃんは反省していないようだし、カズエさんはマキちゃんをかばうことに必死なのでしょう。自分の娘に反省させようというそぶりすらありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙