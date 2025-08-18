この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ、子どもの不登校「無理やり学校に行かせるのは逆効果」夏休み明けの“親の対応”を指南

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気の思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが公式YouTubeチャンネルにて「【注意】夏休み明けに不登校が増えるのはなぜ？親ができる２つの対応法を元中学校教師道山ケイが解説」と題した動画を公開。子どもが夏休み明けに学校に行けなくなりそうと不安に思う親御さんへ向け、今からできる具体的な対策についてわかりやすく解説した。



道山さんは「夏休み明けに子どもが不登校になるケースは非常に多い」と語り、その主な理由を3つに分類。「1学期の疲労による反動」「生活リズムの乱れ」「不安の増大」を挙げたうえで、「まずは自分のお子さんがどのタイプに当てはまるか見極めることがスタート」と親に呼びかけた。



具体的な対応法としては、「早めに生活リズムを直す」「不安につながる問題を事前に解消する」「友達と遊ぶ機会を作っておく」の3ステップを提案。「お盆明けから毎日30分ずつ早起きするだけでも効果があります」「子どもの不安の種-例えば宿題の未完了など-は夏休み中にしっかり解消しておくこと」「友達関係が良ければ、新学期に学校に行く動機になる」と実践的なアドバイスを述べた。



また、もし子どもが“息しぶり”を見せた場合も、「ただのサボりなら背中を押してOK。1週間頑張れば流れに乗れます」と激励。一方で「本当の不安やトラブルがあるとき無理矢理行かせると“トラウマになりかねない”。その時はまず問題解決や楽しいイベントを用意するなど『無理させずに本人の気持ち改善を優先すべき』」と強調した。



動画の終盤では、「日頃から信頼できる親子関係や家庭の雰囲気を作っておくのが最重要。『親が守ってくれる』という感覚が子どものエネルギーとなり、困難を乗り越える力になる」と締めくくった。さらに「もっと詳しい情報はホームページでも解説しています。ぜひ概要欄からチェックしてみてください」と呼びかけて動画を結んでいる。