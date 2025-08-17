抹茶づくしかき氷が横浜髙島屋に登場♡八十八鎌倉の夏限定メニュー

京都発の日本茶スタンド「八十八良葉舎」の3号店「八十八鎌倉」が、2025年8月13日(水)～9月9日(火)まで横浜髙島屋B1「Foodies’ Port2 ドリンクPOPUP」に期間限定出店。抹茶づくしの贅沢かき氷「八十八氷」や、和紅茶レモネード、濃厚抹茶シェイクなど夏にぴったりのメニューが勢揃い。さらに、こだわりの抹茶スイーツも登場します。

贅沢抹茶かき氷「八十八氷」初登場

自家製抹茶練乳や抹茶エスプーマ、波照間黒糖を忍ばせ、仕上げに特製抹茶アイスをのせた「八十八氷」（1,601円税込）が横浜髙島屋に初登場。

お客様の目の前で抹茶みぞれをかけて完成する演出も魅力。抹茶と素材の組み合わせを変え、最後まで飽きずに味わえる一品です。

牛角×スイカバー限定コラボ♡夏にぴったりなシャーベット登場！

夏限定のドリンク＆シェイク

八十八シェイク＋泡抹茶

価格：1,001円＋401円（税込）

濃厚な抹茶シェイクに泡抹茶をプラス。抹茶の深みと波照間黒糖の甘さが絶妙♡

和紅茶レモネード＋ミルクアイス

価格：801円＋401円（税込）

京都府産和紅茶×レモンに、コクのあるミルクアイスを添えて、爽やかさと濃厚さを両立。

抹茶ラテ＋抹茶アイス＋白玉

価格：801円＋501円＋151円（税込）

人気の抹茶ラテを、自分好みに抹茶アイスや白玉、泡抹茶でアレンジ可能。

こだわりの抹茶スイーツも勢揃い

半焼抹茶／特濃抹茶テリーヌ

上 価格：751円（税込）／下 価格：4,001円（税込）

半焼抹茶は、トースターで温めると外はサクッ、中はとろりと変化。濃厚な抹茶の風味が広がります。

特濃抹茶テリーヌは、抹茶そのものを食べているかのような濃厚さ。上質な抹茶の旨みを堪能できます。

八十八フィナンシェ（1つ）

価格：601円（税込）

焙煎抹茶と琉球和三盆の組み合わせで、香ばしさと優しい甘みが楽しめます。

横浜で味わう八十八鎌倉の夏の一杯

抹茶の魅力をぎゅっと詰め込んだ「八十八氷」や和紅茶レモネード、アレンジ自在の抹茶ラテなど、ここでしか味わえない限定メニューが揃う八十八鎌倉の横浜髙島屋出店。

厳選茶葉の香り高い味わいと、目にも美しい和スイーツで、夏のひとときを贅沢にお楽しみください。