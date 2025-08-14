マーク ジェイコブスのポップアップが伊勢丹新宿に登場！

マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）が贈る「FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP」が、伊勢丹新宿店本館2階TOKYOクローゼットで開催中。最新のレディ・トゥ・ウェアやバッグ、フレグランスなど、ブランドの世界観を体感できる期間限定の特別な空間です。9月7日（日）までは、対象バッグ購入でイニシャルカリグラフィサービスも♡マーク ジェイコブスの魅力に浸るチャンスをお見逃しなく。

注目は最新バッグ「ザ クリスティーナ」

ザ クリスティーナ サッチェル

ザ クリスティーナ トート

このポップアップで注目すべきは、新作バッグ「ザ クリスティーナ」シリーズ。サッチェル（79,200円 税込）とトート（70,400円 税込）の2型が登場し、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えています。

どちらもブランドのエッセンスが詰まった、秋のおしゃれにぴったりのアイテム。期間中の購入者には、レタリングアーティストHideya MOTO氏によるイニシャルカリグラフィのプレゼントも♪

限定の最新アイテムが勢揃い

ポップアップでは、バッグだけでなく、レディ・トゥ・ウェア、シューズ、スモールレザーグッズ、ジュエリー、フレグランスなど幅広いラインナップを展開。

2025年フォールコレクションの世界観を存分に楽しめます。伊勢丹新宿店という特別なロケーションで、最新のマーク ジェイコブスを実際に手に取って体感できるのは今だけ。

気になる方は早めのチェックがおすすめです。

期間限定のスペシャル体験を

会期は2025年8月6日（水）から10月28日（火）まで。会場は伊勢丹新宿店本館2階＝TOKYOクローゼット。カリグラフィサービスは9月7日（日）までなので、狙っている方はお早めに。

クリエイティビティにあふれたマーク ジェイコブスの世界を、視覚・感覚すべてで体験できる貴重な機会をお楽しみください。

マーク ジェイコブスの世界を体感して

伊勢丹新宿店で開催中の「FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP」は、最新コレクションを実際に見て、触れて、体感できる特別な空間。

限定バッグやサービスなど、今だけの魅力が詰まったイベントです。マーク ジェイコブスの新たな一面を発見するチャンスを、ぜひお見逃しなく♡