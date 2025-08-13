ÌÀÆü¤Ï¥×¥ì¥Ð¥È!!ÊüÁ÷500²ó3»þ´ÖSP¡ÚÇÐ¶ç²Æ¤ÎÂ¾Î®»î¹ç¡ß¿åºÌ²è¡ß¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¡Û
ÊüÁ÷500²ó¤ò½Ë¤·¤¿3»þ´ÖSP¡ªÌ¾¿Í¡¦ÆÃÂÔÀ¸¤¬Å·ºÍ¥¥Ã¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡ÖÇÐ¶ç ²Æ¤ÎÂ¾Î®»î¹ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡¢ÌÔ½ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤¹¤ë·ãÆ®¡Ö²Æ¤Î¿åºÌ²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î3ËÜÎ©¤Æ¡ª¡ÖÇÐ¶ç¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Ì¾¿Í10ÃÊ¤ÎÃæÅÄ´î»Ò¡¢ÆÃÂÔÀ¸4ÃÊ¤ÎÏ¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¤é¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¡¢²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¤¬°ìÌÜÃÖ¤¯Å·ºÍ¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤ÈÂÐ·è¡ª¡¡ºòÇ¯¤ÎÂÐ·è¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔËÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²ó¤³¤½¤Ï¡ª¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¥Á¡¼¥à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¤É¤Á¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤«¡©¼ýÏ¿¸å¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¥Á¡¼¥à¤Î4¿Í¤È²Æ°æÀèÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Å·ºÍ¥¥Ã¥º¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢ÈÖÁÈ500²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å·ºÍ¥¥Ã¥º¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÇßÂô¡§ÂÐÀïÁê¼ê¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÇÐ¶ç¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Êª»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤¬ËÍ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É......Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó°ã¤¦Êý¸þ¤Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£75ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦1ÅÙ¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÅÄ¡§º£¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¶¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¤ÎÂÐ·è¤¬°ìÈÖÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¯ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÇÐ¶ç¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àé¸¶¡§È¯ÁÛ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇÐ¶ç¤ËÍÞ¤¨¹þ¤àµ»½Ñ¤ÎÊý¤¬¡¢ËÍ¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£ÇßÂô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¯Îð¤Ë¹³¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÂç¤¤¤ËÈ¯ÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ï¡¸«¡§ÅÙ¶»¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¹ÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¹©É×¤Ê¤É¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇßÂô¡§¹©É×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÂç¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ÖÂç¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤«¤é³°¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤¬¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¿Í¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï»Ò¶¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¯ÁÛ¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¼¡²ó¡¢¤Þ¤¿ÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢º£²ó¤ÎÂÐ·è¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÂç¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡£¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÇÐ¶ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ÏÇÐ¶ç¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÈÁÈ¤ß¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃæÅÄ¡§»ö¼Â¡¢»ä¤ÏÁ°²ó¤ÎÂÐ·è¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤â¤Î¤ò¡¢ÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤â¤¦10Ç¯¶á¤¯¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÇÇÐ¶ç¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ±Ó¤ó¤À¶ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àé¸¶¡§ËÍ¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÈô¤Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èô¤Ð¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤......¥ê¥ó¥°¤«¤é½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ï¡¸«¡§¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏËÍ¤¬°ìÈÖ³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËºÐ¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥å¥¢¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Îã¤¨¤Ð°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢"Âç¿Í¤Î¸ÉÆÈ"¤òÉð´ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¡©
ÇßÂô¡§ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂè1²ó¤«¤é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤¬500²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÅÄ¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÐ¶ç¤ò±Ó¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò17²»¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¶¯¼å¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶å½£»Í¹ñ¤Ê¤É±ó¤¤ÃÏÊý¤ÎÊý¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àé¸¶¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥âÄ¢¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÊÉ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¡¢¾Ã¤·¥´¥à¤ËÄ¦¹ïÅá¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ï¡¸«¡§ËÍ¤Ï10Ç¯Á°¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«½Ð¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÇÐ¶ç¤ÇÆÃÂÔÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç½ñ¤¯ºî¶È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÇÐ¶ç¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½500²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢²Æ°æÀèÀ¸¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²Æ°æ¡§ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¶²¤í¤·¤¯²¼¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÇßÂô¤µ¤ó¤ÎÇÐ¶ç¤Ï¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ì¿´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Þ¼·¸Þ¤ÎÄ´¤Ù¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶µÍÜ¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹Ç¯ÇÐ¶ç¤ò±Ó¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤À¤È¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤µ¤«ÈÖÁÈ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¡ÊÇÐ¶ç¤ò¡Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãå¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¸À¤¦¤«¤é·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃæÅÄ¤µ¤ó¤äÀé¸¶¤µ¤ó¡¢Ï¡¸«¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
²Æ°æ¡§ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º»ä¤Î¤È¤³¤í¤ØÁö¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÇÐ¶ç¤Ï¤É¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¡¿°¤«¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Î¢¤Ç¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÇÐ¶ç¤Î¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÇÐ¶ç¤ÏºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ÚÆù¡×¡£¤ª2¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢"ÇÐ¶ÚÎÏ"¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£17²»¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢17²»¤ò¼«Çú¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î2¿Í¡ÊÇßÂô¡õÃæÅÄ¡Ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢17²»¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤òÎÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¤³¤³¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä·¿¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢ÁêÅöË«¤á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÊÙ¶¯¤¹¤ë¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì»þ´ü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬½õ»ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ö½¬²ñ¤ËÎã¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¡¸«¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇ¸å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤ËÇÐ¶ç¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐ¶ç¤Î¾®¤µ¤Ê´ï¤ËºÙÉô¤ò¤Û¤ó¤Î°ìºü¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç±ÇÁü¤Ïºî¤ì¤ë¤ó¤À¤È¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤¿·¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃÂÔÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Î·¿¤äÈ¯ÁÛ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÇÐ¶ç¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷500²ó¤ò½Ë¤·¤¿3»þ´ÖSP¤Ï¡¢ÌÀÆü8·î14Æü(ÌÚ)¤è¤ë7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¿Í¡¦ÆÃÂÔÀ¸¤¬Å·ºÍ¥¥Ã¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡ÖÇÐ¶ç ²Æ¤ÎÂ¾Î®»î¹ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡¢ÌÔ½ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤¹¤ë·ãÆ®¡Ö²Æ¤Î¿åºÌ²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î3ËÜÎ©¤Æ¡ª¡Ö¿åºÌ²è¡×¤Î¤ªÂê¤Ï"¿Íµ¤ÍÌ¾¿Í"¡£ÄÔ¸µÉñ¡¦ÁÒÃæ¤ë¤Ê¡¦¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤é¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤òÉÁ¤¯¡ª¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤Ï"³¤¤Î²È"¡£²Æ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎºîÉÊÂ³½Ð¤Ç¡¢½ç°Ì¤âÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡ª¡©À§Èó³§¤µ¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª