この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

麻雀が上手いと言われる人が出来る「捨て牌読み」。相手の手の内を読み解き、アガリを掴み、放銃を回避する…。しかし、多くの初心者にとって、この「読み」は複雑で難解なものに感じられるだろう。「スジ」や「カベ」といったセオリーを学んでも、いざ実践となるとなかなか上手くいかない。もし、そんな複雑な捨て牌読みを、たった一つの「根本的な考え方」で貫くことができるとしたら、知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】捨て牌読みの根本的な考え方（初心者向け）」では、小手先のテクニックではない、捨て牌読みの本質的な思考プロセスが、非常に分かりやすく解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



捨て牌読みの原点：それは「違和感」を探す旅ーーー。

まず動画で強調されるのは、捨て牌読みの第一歩は「違和感」を見つけることだ、という点だ。



麻雀には、「字牌や端の牌から切り、次に2や8、最後に3～7の真ん中の牌を切る」という、基本的なセオリーの流れがある。捨て牌読みとは、このセオリーから外れた「不自然な一打」を見つけ出し、「なぜ相手は、この不自然な一打を選んだのだろう？」と、その理由を想像する旅なのだ。



「違和感」から仮説を立てる思考プロセスーーー。

動画では、具体的な「違和感」の例とその理由の考え方が紹介される。

◯違和感の例１：真ん中の牌が先に切られ、字牌が後から出てくる

理由の推測: 普通の手（面子手）ではないのかもしれない。

→ 仮説: もしかして、七対子や国士無双、チャンタといった特殊な役を狙っているのではないか？



◯違和感の例２：リーチ宣言牌が、それ以前に切られた牌よりも安全そうに見える

例: 「四索」を切った後に、それより端の「二索」でリーチしてきた。

理由の推測: なぜ、より危険な「四索」を先に切ったのだろう？

→ 仮説: 「四索」の周りが固定されていた（例：345の面子が完成していた）など、特別な理由があったのではないか？

この「違和感の発見」→「理由の想像」→「仮説を立てる」というサイクルを繰り返すことこそが、捨て牌読みの根本的な考え方なのだ。



まとめ：まずは「なぜ？」と思う癖をつけようーーー。

初心者のうちは、その理由が分からなくても構わない。まずは、相手の捨て牌を見て「おや？」「なぜ？」と、違和感を探す癖をつけることが、上達への最も重要な第一歩だと動画では語られている。その「なぜ？」という疑問の答え合わせを繰り返していくうちに、あなたの読みの精度は自然と磨かれていくだろう。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と具体例を確認し、「読める」打ち手への扉を開けてほしい