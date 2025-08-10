【電撃婚】二階堂ふみとカズレーザー“モテすぎる”二人の恋愛遍歴…過去には「カズ様一筋」現女子アナと六本木デートも

8月10日、女優・二階堂ふみと、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表した。

カズレーザーの公式Xでは、「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と、連名の文書がアップされた。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」ともつづられている。二階堂の公式サイトでも、結婚の報告がおこなわれた。

あまりに意外な2人だが、過去には接点も。2017年に放送された『DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり 日テレ系人気番組NO.1決定戦』（日本テレビ系）で、カズレーザーと共演した二階堂は「カズ様とお会いしたかったんです」「お顔がカッコいいなって。今日ずっとドキドキしていました」と、好きな男性のタイプだと告白。カズレーザーから「この後ご飯行きましょうよ！」とさらっと誘われ、大いに照れる場面もあった。

カズレーザーは過去にバイセクシュアルであることを公言しており、「2倍幸せになれる」と恋愛観を告白。「冬は男性、夏は女性が好き」と語ったこともあった。過去には、女性7人、男性6人と付き合った経験があると明かしている。

2020年には、トレードマークの全身真っ赤で揃えた服装のカズレーザーと、現在はフジテレビの女子アナである竹俣紅との六本木デートを本誌が目撃している。当時、カズレーザーが主催していたクイズ勉強会に竹俣が参加していたとされ、「もともと彼女のほうが、『カズ様一筋』を公言するカズレーザーの大ファンです」（テレビ誌ライター）という証言も出ていた。残念ながら、カズレーザーからのコメントで熱愛は否定されてしまったが……。

いっぽう、二階堂も「恋多き女」として知られてきた。俳優・新井浩文やOKAMOTOS’のオカモトレイジ、星野源、菅田将暉といった、名だたるタレントとのデート現場が定期的に報じられていた。2021年にも、成田凌との親密疑惑が『週刊文春』に報じられているが、ここ数年は音沙汰のない状況が続いていた。

「2019年、カズレーザーさんと二階堂さんが『VS嵐』で共演した際も、二階堂さんは変わらぬ熱の入れようでした。カズレーザーさんの『冬は男性、夏は女性』という恋愛観を持ち出し、『ちょっと（収録）時期が悪かったかなって……』と悔しがるそぶりも見せています。

2人とも“恋多きタレント”といえるでしょうが、竹俣さんとの熱愛報道といい、二階堂さんの猛アプローチといい、カズレーザーさんのモテっぷりが半端じゃないですね」（芸能記者）

熱烈なファンから結婚へ至った二人。幸せな家庭を築いていくのだろう。