「鳩サブレー」の可愛すぎるグッズが8月10日の″鳩の日″限定で登場期間限定のお得価格も見逃せない。

豊島屋は、「鳩の日」の2025年8月10日限定で、「鳩サブレー」がモチーフのアイテムを販売します。

今年も「鳩の日」にしか手に入らない限定商品が登場します。「袋留めクリップ（赤／白 各1本）」と「ジッパーバッグ（B6／A7サイズ 各2枚）」がセットになった「Keep Your はぁと」が販売されます。

・袋留めクリップ

小さな鳩サブレーをあしらい、鳩サブレーが少し多くて「あとで食べよう」と思った時など、袋やバッグを留められます。

菓子の袋やパン袋を留めておいしさを保てるほか、小麦粉やパン粉の保存、使いかけのパスタ袋の固定などに活用できます。赤と白、各1本がセットに含まれます。

サイズは全長163mm（クリップ部分150mm）です。

・ジッパーバッグ（B6サイズ）

ポストカードも入れられる大きさで、文房具やサングラスのほか、野菜やコーヒー豆の保存、旅先で集めた写真の保管など、使い方はアイデア次第です。

サイズは、袋部分H140×W195mm、全体H165×W195mm。2枚入っています。

・ジッパーバッグ（A7サイズ）

小さいものをまとめやすいコンパクトサイズで、化粧品や常備薬、アクセサリーなど、なくしやすい小物の収納に便利です。かわいい鳩のイラスト柄に加え、「鳩の日」限定ロゴをデザインしています。

サイズは、袋部分H90×W130mm、全体H120×W130mm。2枚入りです。

「Keep Your はぁと」の価格は1300円。

取扱い店舗は以下の通り。

【本店】

所在地：神奈川県鎌倉市小町2-11-19

「鳩の日」営業時間：9時から19時

【逗子文化プラザ市民交流センター（特設会場）】

所在地：神奈川県逗子市逗子4-2-11

「鳩の日」販売時間：9時から17時

※逗子店は8月10日休業です。

【豊島屋製菓 大船工場（特設会場）】

所在地：神奈川県鎌倉市岩瀬1-2-15

「鳩の日」販売時間：9時から17時

※通常は商品を販売していません。

【豊島屋製菓 笛田工場（特設会場）】

所在地：神奈川県鎌倉市笛田1-2-1

「鳩の日」販売時間：9時から17時

※通常は商品を販売していません。

また、百貨店売り場とオンラインストアでは、「Keep Your はぁと」と「鳩サブレー4枚入」のセット販売を行います。

【その他の販売場所（神奈川県内）】

・大船ルミネウイング（3Fルミネウイング前）

・さいか屋横須賀店（1F豊島屋前）

・小田急百貨店ふじさわ（B1食料品売場エスカレーター前）

・ラスカ平塚（6Fラスカホール）

・テラスモール湘南（1Fライフ横銀だこ前イベントスペース）

・高島屋横浜店（B2エレベーター横）

・そごう横浜店（B2正面玄関横エレベーター前）

・京急百貨店 上大岡駅（B1豊島屋並びヨックモック横）

・東急百貨店たまプラーザ店（B1 酒売場エレベーター前）

・日吉東急アベニュー（3Fドコモショップ前イベントスペース）

・さいか屋藤沢店（豊島屋売店）

【その他店舗（東京都内）】

・小田急百貨店町田店（B1食料品売場イベントスペース）

・渋谷ヒカリエShinQs 東横のれん街（B2出入口前アーバンコア）

・玉川高島屋S・C本館（B1 洋菓子横イベントスペース）

・三越日本橋本店（B1パーソナルショッピングデスク）

・日本橋高島屋S.C.本館（B1洋菓子エスカレーター横特設会場）

・大丸東京店（1Fインフォメーション前）

・小田急百貨店新宿店（B2生鮮食料品集合レジ横スペース）

・伊勢丹新宿本店（B1 甘の味プロモーション）

・三越銀座店（本館7F「ギンザシャンデリアスカイ」）

・東急百貨店吉祥寺店（B1西口階段前スペース）

・新宿郄島屋（1F JR口特設会場）

鎌倉駅前扉店、梶原店、逗子店、長谷大仏前店、北鎌倉駅前店、鶴岡八幡宮御谷休憩所、鶴岡八幡宮柳原休憩所、江ノ電鎌倉駅構内ことのいち鎌倉、西武池袋本店、武蔵小杉東急フードショースライス、羽田空港各店、エキュ−ト品川、東京駅HANAGATAYA各店、エキュート上野、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東の各店では取り扱っていません。

特設会場および各店舗では商品がなくなり次第販売終了です。

さらに、豊島屋オンラインストアでは、8月10日8時10分から11日8時10分まで、「Keep Your はぁと」と「鳩サブレー（8枚箱入）」のセットを、「鳩の日」特設サイトで受注生産として販売します。

価格は2380円。

このほか、「鳩の日」には各店舗で人気の商品を感謝価格で販売します。

・鳩サブレー（10枚袋入）

通常価格1350円のところ1150円に。本店および特設会場3か所で販売します。

・鳩サブレー（8枚箱入）

通常価格1220円のところ1080円に。オンラインストアのみで販売します。

【豊島屋 洋菓子舗 置石】

・置石ミックス（ソフトクリーム）：通常価格400円→300円

・ウインナーワッフル（12枚入）：通常価格800円→700円

【豊島屋 瀬戸小路】

・わっふる あんずジャム：通常価格220円→200円

・わっふる あんバター：通常価格350円→300円

【豊島屋 鎌倉駅前扉店】

・パン詰め合わせ（エコバッグ入）： 価格1600円（限定100個）

・ラスクバラエティーパック：通常価格800円→600円（限定500パック）

【豊島屋菓寮 八十小路】

・かき氷「氷水」：通常価格800円→600円

ほかにも、エクレア置石＋コーヒーor紅茶のセット（豊島屋 洋菓子舗 置石／100セット限定）、チキンカレー（豊島屋 鎌倉駅前扉店）が「鳩の日」限定価格になります。

※価格はすべて税込です。

