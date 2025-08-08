羽織るだけでサマ見えする「ジレ」通勤コーデ♪夏らしい爽やかなブルーを選んで清涼感も
フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪フォーマルな印象のジレは素敵ブルーでフェミニンに夏らしいサマーツイードでオフィスルックに品格を
出典: 美人百花.com
ブラウスと色みを合わせて統一感を高めると一層エレガント。
ジレ\11,900／アテニア ブラウス\5,500／クチュールブローチ（ワールドプレスインフォメーション） パンツ\9,990／PLST バッグ\56,100／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） 靴\17,600／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）フリンジツイードがシンプルな夏通勤でおしゃれのアクセントに
出典: 美人百花.com
クロップト丈ならボトムとのバランスも簡単。チャコールグレースカートで通勤配色をおしゃれにブラッシュアップ。
ジレ\30,800／ランバン オン ブルー カットソー\3,993／ロペピクニック スカート\17,600／FRAY I.D バッグ\12,900／CHARLES & KEITH 靴\12,100／ル タロン（ル タロン 有楽町マルイ店）
掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」
撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚