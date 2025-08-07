¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ò¥¥ì¥¤¤ËÃå¤ëÊýË¡¡×¼«Á³ÂÎ¤ÇÉÊ¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤³¤ßÊý¡×
¡Ö¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡×
Çò¥·¥ã¥Ä¡¿Oblada¡Ê¥·¥ó¥Á¡Ë¡¡¹õ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼ ¥ª¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊRHC ¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡¡
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ä¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤Ê¤É¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤Çµ¤ÉÊ¤ò¾å¾è¤»¡£
¡ÚCOORDINATE¡Û
Ìµ¹ü¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤í¤ß¥µ¥Æ¥ó¤ÎÀÅ¤«¤Ê¸÷Âô
¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥®¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¤È¤â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡¡Çò¥·¥ã¥Ä¡¿Oblada¡Ê¥·¥ó¥Á¡Ë¡¡ ¹õ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼ ¥ª¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊRHC ¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡¡Çò¥Ð¥Ã¥°¡¿nuer¡Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¥í¥¤¥È¡Ë¡¡Çò¥·¥å¡¼¥º¡¿¥Ø¥ó¥ê¥¨¥ó¥ô¥¡¡¼¥´¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¤ä¤ï¤é¤«¤¯Íî¤Á¤ë¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¡£¼Á´¶¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿£Ç¥¸¥ã¥ó¤Ç¥·¥ã¥Ä¤ò¶´¤ß¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤À¤±¤ÉÃ±Ä´¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ò¤È¥¯¥»¤ò¡£
¡Ö¼ñ¤òÂ¤»¤ë»þ·×¤Î¾þ¤ê¡×
¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿RED CARD TOKYO¡Ê¥²¥¹¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¡¿INDIVIDUALIZED SHIRTS¡Ê¥á¥¤¥Ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡¡¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿¥¢¥À¥à ¥¨ ¥í¥Ú¡¡»þ·×¡¿G-SHOCK¡Ê¥«¥·¥ª·×»»µ¡ ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡Ë¡¡
¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥á¥¿¥ë¤Ê¤é¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ë¡£
¡ÚCOORDINATE¡Û
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤âÆ±¤¸³«¤¤ËÅý°ì
¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿RED CARD TOKYO¡Ê¥²¥¹¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¡¿INDIVIDUALIZED SHIRTS¡Ê¥á¥¤¥Ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡¡¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿¥¢¥À¥à ¥¨ ¥í¥Ú¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ¡¡»þ·×¡¿G-SHOCK¡Ê¥«¥·¥ª·×»»µ¡ ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡Ë¡¡¹õ¥Ð¥Ã¥°¡¿¥Þ¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊLITTLE LEAGUE INC.¡Ë
¥«¡¼¥Ç¤Ë±è¤ï¤»¤Æ¥·¥ã¥Ä¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ú¤µ¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ë¥à¤Ë¶á¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¿§¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
