【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では仲良しでいられます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
ライバルが多くて競争率が高いものを大事にしていきます。そのためいつも気持ちがハラハラしてしまい、自分の性格も変えていきたくなるでしょう。仕事や公の場では公私混同をすることが増えます。自分のペースで周囲の人達を動かしてしまうようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手のわがままを受け入れる楽しさを味わうでしょう。仲も深められます。受け止めてあげることも良いですが、自分もわがままを出していくともっと良いです。シングルの方は、あえて悪ぶってしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色んなことをのんびりペースで動かしていきます。
｜時期｜
8月12日 叶えたいことが増える ／ 8月16日 びっくりすることがある
｜ラッキーアイテム｜
水筒
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞