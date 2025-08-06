【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年8月11日〜8月17日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では仲良しでいられます』


｜総合運｜　★★★☆☆


ライバルが多くて競争率が高いものを大事にしていきます。そのためいつも気持ちがハラハラしてしまい、自分の性格も変えていきたくなるでしょう。仕事や公の場では公私混同をすることが増えます。自分のペースで周囲の人達を動かしてしまうようです。

｜恋愛運｜　★★★★☆


相手のわがままを受け入れる楽しさを味わうでしょう。仲も深められます。受け止めてあげることも良いですが、自分もわがままを出していくともっと良いです。シングルの方は、あえて悪ぶってしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色んなことをのんびりペースで動かしていきます。

｜時期｜


8月12日　叶えたいことが増える　／　8月16日　びっくりすることがある

｜ラッキーアイテム｜


水筒

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞