¿¥Êª¤È¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Î¸òº¹ÅÀ¡£ÉÛ¤Î·Ý½Ñº×¡ØFUJI TEXTILE WEEK 2025¡Ù¤¬11·î¤ËÉÙ»ÎµÈÅÄ¤Ç³«ºÅ

山梨県富士吉田市を舞台に、織物と現代アートが交差する芸術祭『FUJI TEXTILE WEEK 2025(フジ テキスタイル ウィーク)』が、2025年11月22日から12月14日まで開催されます。富士山の麓に位置する富士吉田市は、1000年以上の歴史を持つ織物産地として知られています。この街に点在する旧工場や商店街、空きビルなどを会場に、現代アート作品が展示される『FUJI TEXTILE WEEK』は、2021年に始まり、今回で第4回目を迎えます。

Courtesy of FUJI TEXTILE WEEK 事務局本イベントは、テキスタイル産業と現代アートの融合をテーマに、国内外で活躍するアーティストが地元の織物事業者(機屋)と協働しながら新作を制作・発表するユニークな取り組みです。展示作品では、布という素材の物理的・構造的な側面にとどまらず、その背景にある文化や記憶、リズム、土地の気配など、目に見えない「織り目に流れるもの」へと意識が向けられます。FUJI TEXTILE MEETING (2025,1)(撮影|吉⽥ 周平)/Courtesy of FUJI TEXTILE WEEK 事務局2025年のテーマは「織り目に流れるもの」。富士吉田の地下を流れる伏流水と、布の織りの関係を重ね合わせながら、アートディレクターの南條史生氏は「布に流動性を感じるとともに、その織り目の奥には人々の営みや土地の記憶が流れている」と語ります。アート作品を通して、地域に根ざした歴史や文化が新たな視点から立ち上がる構成となっています。富⼠吉⽥⽇の歴史や街並みを視察する様⼦(撮影|吉⽥ 周平)/Courtesy of FUJI TEXTILE WEEK 事務局第1弾として発表された参加アーティストは、国内外から9組。今後も順次、参加作家の情報が公開される予定です。会期中は展覧会だけでなく、地元ショップや飲食店、ギャラリーが参加するセレクトショップの展開、テキスタイルを使ったワークショップ、ファッションやデザインを学ぶ学生たちとの共同企画なども行われ、街全体が“布の芸術祭”として彩られます。また、富士吉田のテキスタイルを用いた限定グッズや、作品に関連したアイテムが手に入るセレクトショップも登場予定。訪れた方が“見るだけではない”体験を持ち帰ることができるのも、このイベントの大きな魅力です。会場候補地の視察の様⼦(撮影|吉⽥ 周平)/Courtesy of FUJI TEXTILE WEEK 事務局産地と都市、伝統と現代、産業と表現--その境界を軽やかに越えていく「布」というメディアが、アートと出会うことでどのような物語を紡ぐのか。『FUJI TEXTILE WEEK 2025』は、テキスタイルの未来を思考する起点として、ファッションやアートに関心を持つすべての方に、刺激的な体験をもたらしてくれることでしょう。【参加アーティスト(第1弾)】 ※五⼗⾳順相澤 安嗣志、安野⾕ 昌穂、上條 陽⽃、齋藤 帆奈、柴⽥ まお、⻑⾕川 彰宏、Pieces of Jade、増⽥ 拓史、松本 千⾥開催概要名 称 FUJI TEXTILE WEEK 2025会 期 2025年11⽉22⽇(⼟)〜12⽉14⽇(⽇)休 館 ⽇ 11/25(⽕)、12/1(⽉)、12/8(⽉)会 場 ⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥本町通り周辺地域チケット 8⽉下旬発売開始予定公式サイト https://fujitextileweek.com公式SNS Instagram:@fujitextileweek X:@FUJITEXTILEWEEK主 催 ⼭梨県富⼠吉⽥市企画運営 FUJI TEXTILE WEEK 実⾏委員会助 成 在⽇フランス⼤使館 / アンスティチュ・フランセ協 賛 (公財)栗井英朗環境財団協 ⼒ チェコセンター東京 / 富⼠吉⽥織物協同組合 / (⼀財)ふじよしだ観光振興サービス / 富⼠吉⽥市商業連合会富⼠吉⽥商⼯会議所 / (株)ふじよしだまちづくり公社 (50⾳順 2025年7⽉31⽇時点)