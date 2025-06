必要最小限のステップで効率的に歯を動かす！大阪矯正歯科グループ「スマーティー(Smartee)(R)」

大阪矯正歯科グループは、2025年6月よりAIを活用した新世代マウスピース矯正システム「スマーティー(Smartee)(R)」を導入。

大阪矯正歯科グループは、2025年6月よりAIを活用した新世代マウスピース矯正システム「スマーティー(Smartee)(R)」を導入しました。

【スマーティー矯正の特長】

1. うれしい治療期間の短縮

AIによる最適化された移動計画により、必要最小限のステップで効率的に歯を動かします(一般的なマウスピースは1枚で0.25mm、スマーティーは0.4mm)。

2. 精密な治療計画

CTやスキャンデータを元に、AIが動きの予測シミュレーションを作成。

治療のゴールを事前に可視化できます。

3. 薄くて割れにくいアライナー

快適な装着感と耐久性を両立し、日常生活にも支障が出にくい構造です。

4. 多様な症例に対応

アタッチメントやアライナー形状等への工夫により、インビザラインなどの有名ブランドで難しかった症例に対応可能なケースも。

5. 顎の位置にまで働きかける革新的技術

歯並びのみならず、顔貌にも関わる顎の位置へ働きかけられる点が革新的で、例えば下顎が後退気味の症例に対して、下顎骨を前方へ導くことを意図した特殊設計のアライナー等も取り扱えます。

6. ディズニーとの提携

ディズニーデザインのパッケージやマウスピースケースが用意されており、お子様や若年層へモチベーション維持にも効果的です。

<スマーティー矯正取り扱い医院>

・梅田クローバー歯科クリニック

・梅田クローバー歯科・矯正歯科アネックス

・梅田茶屋町クローバー歯科・矯正歯科

・なんばクローバー歯科

・クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院

・心斎橋クローバー歯科・矯正歯科

・京橋クローバー歯科・矯正歯科

・クローバー歯科クリニック豊中駅前院

・高槻クローバー歯科・矯正歯科

・茨木クローバー歯科・矯正歯科

・クローバー歯科クリニック神戸マルイ院

・まつもと歯科

※2025年6月23日現在。

順次対応していきます!

【大阪矯正歯科グループの紹介】

医療法人真摯会 大阪矯正歯科グループは大阪梅田、なんば、心斎橋、天王寺、京橋、豊中、高槻、茨木、吹田、西宮、三宮で矯正診療を行う直営の矯正歯科医院です。

・インビザライン5年連続最高位ステータス<レッドダイヤモンドプロバイダー>

・夜8時まで診療。

日曜日も通常診療(梅田、難波、天王寺、京橋、西宮)

・ワイヤー矯正、マウスピース矯正、部分矯正、小児矯正、外科矯正等すべての治療が対応可能

・金利手数料2.9%、最大180回の分割ローンが可能 等

所在地

■大阪市内

・梅田クローバー歯科クリニック

大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル18階6号

・クローバー歯科・美容クリニック

大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル18階11号

・梅田茶屋町クローバー歯科・矯正歯科

大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町C棟4階

・カトレア歯科・美容クリニック

大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma(イーマ)6階

・京橋クローバー歯科・矯正歯科

大阪府大阪市都島区東野田町2-6-1 コムズガーデンB1階

・心斎橋クローバー歯科・矯正歯科

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-29 ココテラス心斎橋4階

・なんばクローバー歯科

大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル3階

・クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop4階

■大阪市外

・高槻クローバー歯科・矯正歯科

大阪府高槻市高槻町12-23 ワキタビル2階

・茨木クローバー歯科・矯正歯科

大阪府茨木市松ケ本町8-30 イオンモール茨木2階

・クローバー歯科クリニック豊中駅前院

大阪府豊中市玉井町1-1-1 エトレとよなか3階

・クローバー歯科豊中駅前アネックス

大阪府豊中市玉井町1-1-1 エトレとよなか4階

・クローバー歯科クリニック豊中本町院

大阪府豊中市本町7-1-39

・まつもと歯科<本院>

大阪府吹田市山田東2-1-1

■兵庫

・三宮クローバー歯科クリニック

兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸15階

・クローバー歯科クリニック神戸マルイ院

兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸マルイ5階

・西宮クローバー歯科・矯正歯科

兵庫県西宮市高松町8-25 阪急西宮ガーデンズ プラス館3階

