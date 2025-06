2025年6月5日、 Nintendo Switch 2 が発売されました。発売日に Nintendo Switch 2 を購入することに成功した人物が、「販売店が Nintendo Switch 2 の外箱にレシートをホッチキスで留めたせいで画面に傷がついた」と報告しています。Switch 2 launch ends in disappointment for some as major retailer accidentally staples receipts into console's screen | Eurogamer.net

@gamestop stapled the receipt for me and my friends Switch 2s to the box.



FML.#nintendo #switch2 #gamestop pic.twitter.com/AXtrgr7y0P— Oadhan Lynch (@Oadhan) June 5, 2025

And yes we were there for the midnight release so I bet everyone in this line is gonna have this same issue pic.twitter.com/A6fC3Bg8wg— Oadhan Lynch (@Oadhan) June 5, 2025

**UPDATE*** For all those wondering this @gamestop branch actually came in clutch and the branch sourced around NY and NJ to provide replacements to everyone who this happened to. Not an ideal saga but happy they made things right! pic.twitter.com/KnAvWzkMnc— Oadhan Lynch (@Oadhan) June 5, 2025

https://www.eurogamer.net/switch-2-launch-ends-in-disappointment-for-some-as-major-retailer-accidentally-staples-receipts-into-consoles-screen海外のゲームショップ・GameStopで Nintendo Switch 2 を購入することに成功した@Oadhanさんは、「GameStopは私と友達の Nintendo Switch 2 のレシートを外箱にホッチキスで留めました。ふざけるな」と投稿しています。以下の画像を見ると、 Nintendo Switch 2 の外箱にレシートがホッチキスで留められているのが確認できます。さらに、@Oadhanさんはホッチキスでレシートが留められていたため、外箱が破れていることがわかる写真も投稿。ホッチキスは外箱の中にある Nintendo Switch 2 本体を覆うビニールも貫通している模様。そして、 Nintendo Switch 2 本体にホッチキスによる2つの傷がついてしまっています。@Oadhanさんは「私たちは深夜の発売日にGameStopにいたので、この列に並んでいる全員が同じ問題を抱えていると思います」と投稿しました。@Oadhanさんが報告したように、GameStopで Nintendo Switch 2 を購入した複数のゲーマーが同じ問題を報告しています。Reddit上で「GameStopで購入した Nintendo Switch 2 の画面にホッチキスによる傷がついた」という投稿(記事作成時点では削除済み)が寄せられており、この投稿には同じく購入した Nintendo Switch 2 の画面に傷がついていたと報告しているユーザーが集まっています。なお、@Oadhanさんは「GameStopはこの問題に対応し、ニューヨークとニュージャージー周辺で交換品を探し、同じ状況に陥った全員に新品の Nintendo Switch 2 を提供しました。理想的な展開ではなかったものの、事態が収拾したことを嬉しく思います!」と述べ、GameStopが新品と交換してくれたことを報告しています。ゲームメディアのEurogamerはGameStopに連絡を取り、問題の範囲、他の店舗での同様の事態を防ぐためにどのような対策を講じているのか、そして影響を受けた顧客に新しい Nintendo Switch 2 を届けるためにどのような対応をしているのかを尋ねていますが、GameStopの広報担当者は「現在、この件を調査中です。損傷があった場合は、お客様に全額を補償いたします」とだけ回答しています。