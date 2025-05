【ライブレポート】SHINee『SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y]』韓国公演のオフィシャルレポート到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■17年間の歩みを凝縮した多彩な音楽と圧巻のパフォーマンスを披露したあらたな“レジェンド公演”!メンバーコメントも公開

SHINeeが、7度目となる単独コンサート『SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y](Every Stage Shines Around You)』を通じて、17年間の歩みを凝縮した多彩な音楽と圧巻のパフォーマンスを披露。あらたな“レジェンド公演”として大きな注目を集めた。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

5月23日から25日までの3日間、韓国・ソウルのオリンピック公園KSPO DOMEにて開催された本公演は、3公演すべてが視界制限席を含めて完売。累計約3万2,000人を動員し、SHINeeの変わらぬ人気と圧倒的なチケットパワーを証明した。Beyond LIVEおよびWeverseを通じて、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、日本、台湾、シンガポール、フィリピンなど、全世界81の国と地域に向けて生中継され、グローバルな支持の広がりも実感させる公演となった。

■“原点”を体現するセットリストとバンドライブによるSHINeeの音楽世界

『E.S.S.A.Y』は、SHINeeが17年間にわたり築いてきた音楽的ストーリーと、ファン=SHINee WORLDとの大切な記憶を、自由なエッセイのように綴ったステージ。グローバルヒット曲をはじめ、彼らの独自性を象徴する楽曲やファンからの支持が厚い楽曲で構成された“原点回帰”のセットリストを、臨場感あふれるフルバンド・ライブで再構築し、観客から熱い反響を呼んだ。

公演は異なる魅力を持つ4つのセクションで構成。セクション1では、新曲「Poet | Artist」を皮切りに、「View」「JUMP」「CODE」「Everybody」「Prism」「Good Evening」まで、洗練された近未来的な演出が展開。「Everybody」ではカラフルなレーザーと火薬演出が加わり、冒頭から会場を興奮の渦に巻き込んだ。

続くセクション2では、「HARD」「Why So Serious?」「Sherlock」「Don’t Call Me」「JUICE」など、SHINeeの力強くエネルギッシュな一面を凝縮。セクション3では、「Black Hole」「JoJo」「SAVIOR」に加え、今回初披露となった「SHIFT」を通じて観客との距離をさらに縮めた。セクション4では、「Countless」や「Replay」など、メンバーの手書き歌詞や虹色の客席演出によって、ファンとの特別な瞬間を演出。最後まで熱い反応が続いた。

■空間と時間を自在に操る演出、KSPO DOMEを“525%”活用

長年SHINeeと共にステージを作り上げてきたSMパフォーマンスディレクター・ファン・サンフンが演出を担当。テーマは“空間の拡張性”と“時間の連続性”。メイン、センター、4つのサブステージを連結させ、約1,500平米の巨大ステージを構築。空間ごとの独立性を保ちつつ、有機的な流れを生む演出が際立った。

加えて、5色の火薬やエアショット、スパークラー、ビッグブラスターなど、多様な特殊効果を戦略的に配置。楽曲のハイライトに合わせて視覚的インパクトを高め、観る者を釘付けにした。

■SHINee WORLDとともに紡ぐ、終わらないエッセイ

ファン=SHINee WORLDは、グリーン、ブルー、ミントの3色のドレスコードで会場を彩り、ライブを全力で楽しんだ。「Starlight」「Countless」ではスマートフォンのライトを使った演出でメンバーに“光の海”を届け、「ESSAYは終わらない」「SHINee高校入学おめでとう」などのスローガンイベントも実施。さらに、デビュー初期のミント色バルーン型うちわや、「大ヒット新人SHINee」の文字を作るカードセクション、アンコール前の大合唱など、多様なファンイベントが感動を生んだ。

アンコールでは、新曲「Starlight」「The Feeling」をはじめ、「Love Should Go On」「Love Like Oxygen」「Ring Ding Dong」「Lucifer」「Don’t Let Me Go」「Days and Years」「Our Page」など、公演ごとに異なる楽曲が披露された。さらにファンの声に応えて、「Romantic」「Life」「Romeo+Juliette」「An Encore」など、リクエストに応える即興ステージも実現し、SHINeeの“今とこれまで”を繋ぐ物語が完成した。

デビュー17周年を記念した3日間の夢のような公演を終え、SHINeeは次のようにコメントを残した。

「いつも通りの公演だったのに、今回は何かが違って感じられた。ファンの皆さんにとっても、そんな特別な公演になっていたらうれしい。SHINeeという名前は“光を受ける者たち”という意味。その名の通り、皆さんから受け取った光と愛で良いエネルギーをお返しできていると思う。本当に美しい名前をもらったと実感している。いつも変わらぬ応援と、そばにいてくれてありがとう。僕たちが歩んできた道を皆さんと一緒に進めて幸せだったし、これからも一緒に歩いていきたい。皆さんこそが、僕たちの希望。」

なお、新曲「Poet | Artist」は5月25日に音源配信がスタートし、6月13日にはUNIVERSAL MUSIC STOREおよびWeverse Shopでは対象作品を1点購入すると「日本限定オリジナルトレカ」全4種・メンバー別の中からランダムで1種がプレゼントされる。全形態セットを購入すると「日本限定オリジナルトレカ」全4種セットの2セットが先着でプレゼントされる日本限定特典でのリリースが決定した。

リリース情報

2025.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Poet | Artist」

2025.06.13 ON SALE

SINGLE「Poet | Artist」

