À±¶õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÏ»Ï¤»Õ ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Ê¡°æ¡¦Ï»Ï¤»Õ¹â¸¶¤Ç½é³«ºÅ

音楽フェス「六呂師(ろくろし) スターリーミュージックフェスティバル(Starry Music Festival) 2025」が、2025年8月30日(土)・31日(日)に福井県大野市の六呂師高原にて開催される。

「六呂師 スターリーミュージックフェスティバル」初開催

今回が初開催となる「六呂師 スターリー ミュージック フェスティバル」は、美しい星空に包まれる六呂師高原で行われるキャンプフェス。アジアで唯一、暗く美しい夜空を保護・保存するための「星空保護区」に選ばれた六呂師高原を舞台に、上質な音楽ライブとキャンプが楽しめる。

ACIDMAN、SPECIAL OTHERS、iriら出演

記念すべき第1回目の開催となる2025年は、大の宇宙好きと知られ、宇宙や星にまつわる楽曲を数多く生み出しているACIDMAN(アシッドマン)の大木伸夫がアンバサダーに決定。自身のバンドであるACIDMANとしてフェスにも出演し、その壮大な世界観の楽曲を星空の下で披露する。

このほか、Chara(チャラ)やSPECIAL OTHERS(スペシャル・アザース)、iri(イリ)、水曜日のカンパネラ、androp(アンドロップ)ら個性豊かなアーティスティックたちが、第1弾の出演者ラインナップに名を連ねる。

出演アーティスト

■8月30日(土)

ACIDMAN、androp、JUN SKY WALKER(S)、レトロリロン



...and more



■8月31日(日)

Chara、水曜日のカンパネラ、iri、SPECIAL OTHERS



...and more



※第1弾出演アーティストラインナップ。

開催概要

「六呂師 スターリー ミュージック フェスティバル 2025」

開催日:2025年8月30日(土)・31日(日)

時間:

・30日(土)開場 11:00 / 開演 12:00 / 終了 20:40 予定

・31日(日)開場 10:00 / 開演 11:00 / 終了 19:40 予定

会場:六呂師高原(福井県大野市南六呂師 169 字東上谷野)

チケット

最速先行受付期間:5月22日(木)15:00〜6月4日(水)23:59

チケット取扱:チケットぴあ

価格:

■入場券

[一般] 1日券 8,800円 / 2日通し券 16,800円

[学割(中高生)] 1日券 3,300円 / 2日通し券 6,000円

[学割(大学生・専門学生)] 1日券 5,500円 / 2日通し券 10,200円

※地元割(福井県在住の方限定)・北陸割(富山・石川県在住の方限定)あり(チケットぴあ及び後日指定販売所で購入可能)。

※中高生・大学生・専門学生は入場時に学生証などの身分証明書をご提示ください。

※小学生以下入場無料(要保護者同伴)。

■キャンプ券

[一般キャンプ券(場内駐車場付き)] 13,000円

[一般キャンプ券(場内駐車場付き)+2日通し入場券] 29,800円〜

※フリーサイト。最大8m✕8mを目安にテント設営が必要。

※キャンプサイト利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトを要確認。

※セット販売の入場券は学割対象外。

■VIPキャンプ(SORA to DAICHI)

[グランピングサイト(駐車場2台・2日通し入場券 4枚付き)] 122,200円

※最大6名まで利用可能。

※5名以上で宿泊する場合は追加人数分の2日通し入場券を別途要購入。

[オートサイト(駐車場1台付き)] 33,000円

※2名〜6名まで利用可能。

※入場券はセットは含まれない。

駐車券・シャトルバス券は後日発売

