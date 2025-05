ブラジルのキッズ インフルエンサー の間で、「金持ちになる手法」を TikTok Instagram といったソーシャル メディア で宣伝する行為が流行しています。ブラジルでは検察が「就労年齢ではない若いクリエイターから収益を得ている」として TikTok を訴えており、プラットフォームの責任が問われています。Brazilian child influencers face legal battles over online fame - Rest of World

https://restofworld.org/2025/brazil-child-influencers-legal/ブラジルのサンタ・リタ・ド・サプカイ在住の14歳の少年であるギジェルメさんは、 Instagram 、Kwai、 TikTok のアカウントで合計200万人以上のフォロワーを抱えています。ギジェルメさんとマネジメントチームが投稿する動画は、月額6000レアル(約15万円)という収益を生み出しており、これはブラジルの成人の平均月収をはるかに上回る金額です。ギジェルメさんのマネージャーを務めるユーリ・アラウージョ氏は、「この少年はブラジルの新たなMrBeastになれる」とRest of Worldに語っています。なお、MrBeastは約5億9200万人のフォロワーを抱える世界最大のソーシャル メディア インフルエンサー の1人です。ギジェルメさんのようなキッズ インフルエンサー は世界的に増加しています。ブラジルでは9歳から17歳までの83%がソーシャル メディア WhatsApp のアカウントを保有しており、多くの人が毎日ソーシャル メディア をチェックしているそうです。そのため、ブラジルではオンラインで一攫千金を獲得する方法を子どもに宣伝するキッズ インフルエンサー も増加しています。このようなキッズ インフルエンサー は、 TikTok やKwaiといったショート動画アプリから報酬を得るケースもあれば、アフェリエイトマーケティングでフォロワーに 広告 を配信することで収益を得ているケース、無料の商品やサービスを受け取ることで生計を立てているケースなど、さまざまなケースが存在するそうです。Rest of Worldは、 Instagram 上で「 インフルエンサー になってお金持ちになる方法」を教える講座を宣伝する10代の若者が多数いることを発見しました。これらの講座はデジタルマーケティングプラットフォームのCaktoやKirvanoで販売されているそうです。16歳未満の児童による労働は、制作者が 裁判 官から「芸術的労働」を行う許可を得ない限り、ブラジルでは違法です。これは子役や若いアーティスト、 インフルエンサー にも適用されます。公共労働検察庁で児童・青少年の権利コーディネーターとして働くルイサ・カルヴァーリョ・ロドリゲス氏は、「この法律は子どもや青少年を保護し、彼らが人生の各段階を適切な時期に楽しめるようにすることを目的としたものです」と語っています。Rest of Worldはギジェルメさんを含む司法上就労許可を持たない10代のコンテンツクリエイター数名に インタビュー を行いました。ギジェルメさんのマネジメントを行うSalvador Influencerのミケリ・フレイタス氏によると、ギジェルメさんは各ソーシャル メディア で自身の年齢が14歳であることを公表していますが、 TikTok やKwaiのアカウントを収益化する際に就労許可を得ているか確認されることはなかったとのこと。「彼はキャリアを始めたばかりなので、過剰な収入はなく、司法による監視の必要はありません」とフレイタス氏は語っています。記事作成時点でSalvador Influencerはギジェルメさんから金銭的な報酬を受け取っておらず、マネジメント業務はあくまで「社会福祉事業の一環」であると説明したそうです。Rest of Worldが TikTok にギジェルメさんのアカウントについて問い合わせたところ、 TikTok は18歳以上のクリエイターに長編動画の視聴回数に応じて報酬を支払うクリエイター報酬プログラムから、ギジェルメさんのアカウントを除外しました。 TikTok の広報担当者は「同様の事例の発生を防ぐため、追加の対策を実施しています」とコメント。また、 TikTok は「強力な安全対策チームを擁しており、未成年者に有害となる可能性のあるコンテンツインタラクションをテクノロジーと人的資源を駆使して削除している」と説明したそうです。中国のソーシャル メディア 大手であるKuaishou Technology傘下のKwaiは、 Rest of Worldに対して「事態を把握した」と連絡した後、ギジェルメさんのアカウントを直ちに閉鎖しました。Kwaiは「いかなる形でもキッズ インフルエンサー と提携していません」と述べ、13歳から17歳のユーザーには保護者の承認を求めていることを明かしました。なお、ギジェルメさんはKwaiの公式クリエイタープログラムには参加していなかったそうです。 Instagram の親会社であるMetaの広報担当者は、未成年のクリエイターが同社のプラットフォームを販売に利用していることについてコメントを控えました。ブラジルでは、司法監督機関である司法評議会が2022年に、 裁判 官に対して芸術作品における未成年者の労働に注意するよう要請して以来、ソーシャル メディア における児童労働が厳しく監視されるようになりました。2024年10月、労働 裁判 所は 裁判 所の許可なく児童の運用するソーシャル メディア アカウントを収益化することで児童に精神的損害を与えたとして、 TikTok に10万レアル(約250万円)の罰金を科しました。また、 裁判 所は新たな違反ごとに1万レアル(約25万円)の罰金を科しています。この 裁判 において、マリーナ・ステファノーニ判事は「子どもの保護は家族や国家だけでなく、社会全体の義務である」と判決文に記しました。なお、 TikTok は「労働 裁判 所の判決には TikTok による児童労働搾取には触れられておらず、 TikTok はその罪で有罪判決を受けたわけではありません」と述べ、労働 裁判 所の判決を不服として控訴しています。労働検察庁の関係者は、Rest of Worldに対して「キッズ インフルエンサー 裁判 所の許可なしにアカウントを収益化できるようにしているとして、 TikTok に対する捜査が継続している」と語っており、記事作成時点でも取り組みが続いているようです。さらに、Rest of WorldはCaktoとKirvanoに対しても未成年者の運用するアカウント問題について問い合わせしています。Caktoは1人のクリエイターのアカウントを停止し、このアカウントは成人が登録したアカウントを使用していたと説明しました。Kirvanoの広報担当者は、「社内調査の結果、Rest of Worldがフラグ付けしたアカウントはすべて18歳以上のユーザーによって適切に登録されていることを確認しました」と述べ、未成年者によるアカウントではないと言及しています。ギジェルメさんはブラジルのトップフィットネスコンテンツクリエイターの1人であるtoguro氏からiPhoneをプレゼントされたことをきっかけに、 インフルエンサー になることを決意しました。わずか1カ月でギジェルメさんは Instagram で8000人のフォロワーを獲得しており、このタイミングでSalvador Influencerの目に留まることとなります。ギジェルメさんは普段からiPhoneで自分の動画を撮影し、動画は自分で編集しています。マネージャーはギジェルメさんのアカウントに毎日コンテンツを投稿しており、記事作成時点で TikTok 上では動画が73万3000回以上再生されているそうです。ギジェルメさんはソーシャル メディア の中でも TikTok から最も多くの収益を上げており、その金額は月額1000〜6000レアル(約2万5000〜15万円)ほどだそうです。ダブリン大学の人類学者であるワグナー・アウベス=シウバ氏によると、ブラジルでは TikTok に加えて Instagram が非公式な労働の場となっているそうです。アウベス=シウバ氏らが推進する研究プロジェクト・DeepLabによると、ブラジル人の約13%(約2700万人)が Instagram を商業的に利用していると推定されています。業界の推計によると、ブラジルは2024年に世界で最も多くのソーシャル メディア インフルエンサー を抱える国となっています。そのため、ブラジルはソーシャル メディア 利用者にとって世界最大の 市場 のひとつであるとRest of Worldは指摘しました。ブラジルの典型的なキッズ インフルエンサー Instagram アカウントのスクリーンショットが以下。キッズ インフルエンサー の多くは両親が早期退職し、自身が億万長者になることを目指しており、遊び半分で運用されているアカウントはほとんどないとのこと。プロフィールにはプロ並みに洗練された顔写真が貼られており、「今すぐ私から学ぼう!」といった行動喚起フレーズが自己紹介文として記されています。ビジネスコンサル タント の母を持つ13歳のヴァネッサさんは、 Instagram 上でデジタルマーケティング講座を販売しており、フォロワーは1万3000人以上に達します。ヴァネッサさんは2025年1月にCaktoで講座販売から約300レアル(約7500円)の収益を得たそうです。ヴァネッサさんは週末の自由時間の90%をコンテンツ制作に費やしていると語りました。別のキッズ インフルエンサー である14歳のファブリシオさんは、バイラルコンテンツに関する解説動画を Instagram に投稿することで金銭を稼いでいます。ファブリシオさんは動画編集の方法をレクチャーする動画を投稿したところ、この動画は600万回以上再生され、それをきっかけに6カ月で13万人以上のフォロワーを獲得しました。ファブリシオさんは38歳の父親と一緒に動画投稿を行っており、父親はファブリシオさんの活動に協力的です。ファブリシオさんは1日3時間をコンテンツ制作に費やしているそうで、同氏の父親は「子どもたちは努力しないと非生産的になる」と主張。さらに、「13歳の時に飢え死にしないためにコンビ(フォルクスワーゲンのバン)で果物や野菜を売っていたように、息子にも大きく成長してほしいです」「(努力しない非生産的な)子どもたちは、 TikTok で踊ったり、遊んだり、ポルノを見たりするだけです」と語り、 インフルエンサー として活躍するファブリシオさんを応援しています。