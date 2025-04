サーティワンのアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PÂTISSERIE(サーティワン パティスリー)」 より「31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」がより登場!

人気フレーバー「キャラメルリボン」を使用した、まるで本格スイーツのようなアイスクリームケーキです☆

サーティワン「31 PÂTISSERIE(サーティワン パティスリー)」31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

価格:2,500円(税込)

販売期間: 2025年4月28日(月)〜

サイズ:縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

サーティワンのアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PÂTISSERIE(サーティワン パティスリー)」 から新フレーバーが登場!

サーティワンの人気フレーバー「バニラ」にキャラメルを合わせた「31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」が発売されます。

使用されているのは、人気フレーバー「バニラ」にとろ〜り食感のキャラメルが溶け込んだ「キャラメルリボン」です。

それに合わせ、専用に開発したキャラメルケーキと、さらにキャンディコーティングした3種のナッツを贅沢にトッピングして食感や味わいに深みを加えています。

とろ〜りキャラメルとバニラ、ナッツとの絶妙な組み合わせが楽しめるアイスクリームです☆

販売中「31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ」

価格:2,500円(税込)

サイズ:縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.6cm

甘酸っぱいストロベリーリボンと、クリームチーズを使ったチーズケーキキューブが入った「ストロベリーチーズケーキ」

フレーバーに合うように専用に開発したベイクドチーズケーキと、ザクザク食感のクランチを合わせています。

販売中「31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ」

価格:2,500円(税込)

サイズ:縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

2種の豆からドリップされたコーヒーを使用した「ジャモカアーモンドファッジ」に、バランスのよい甘さと苦味のコーヒーケーキを重ねています。

チョコレートホイップクリームにソース、アーモンドもデコレーションして、アイスクリームとコーヒーケーキが引き立て合います。

「31 PÂTISSERIE」とは

アイスクリーム専門家の独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」として誕生した「31 PÂTISSERIE」

「誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでほしい」という想いで生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリーになっています。

サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴です。

2024年12月に2商品を発売以来、本格スイーツの味わいが楽しめると好評を博しています。

「31 PÂTISSERIE」から、今後も続々登場予定の新作にも期待が高まります☆

人気のアイスクリーム「キャラメルリボン」とナッツを合わせた、特別感のあるアイスケーキ。

サーティワン「31 PÂTISSERIE(サーティワン パティスリー)」 の新作「31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」は、2025年4月28日(月)より登場です。

