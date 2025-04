太陽光で色が変わる！Conte「色づく桜」

Conteは、太陽光によりお花の色が変化するアクセサリー「色づく桜(さくら)」の最新作2025年春バージョン【色づく桜】を、2025年3月1日(土)より数量限定でPOP UPストア、及び3月17日よりWebショップにて販売中です。

Conte「色づく桜」

Conteは、太陽光によりお花の色が変化するアクセサリー「色づく桜(さくら)」の最新作2025年春バージョン【色づく桜】を、2025年3月1日(土)より数量限定でPOP UPストア、及び3月17日よりWebショップにて販売中。

■最新作2025年春バージョンの【色づく桜】

特殊素材を使用し、太陽光を浴びるとお花の色が変化するアクセサリー『色づくお花』シリーズ。

桜、紫陽花、紅葉…と季節のお花をモチーフに展開し、販売するたびに完売する大好評のアイテムです。

最新作2025年春バージョンの【色づく桜】は、《温かな日差しに揺れる桜》と《澄んだ青空に舞う桜》を表現。

屋内ではホワイト、屋外ではピンクに変化します。

身につける本人だけでなく周りの方も、あなたの耳元の色のうつろいを楽しむ事が出来る上品なオトナの遊び心が詰まった一品です。

春の訪れより一足早く、幸せの花びらが舞い込むような【色づく桜】。

ひとつ身に着けるだけで華やかさがぐっと上がるので、卒業式・入学式・お花見デートや、大切な人へのプレゼントにもおすすめの商品です。

(※)すべてハンドメイド商品のため、若干の個体差があります。

(※)金属アレルギーにも対応しており安心して使えます。

ピアスポスト…サージカルステンレス316L、イヤリング金具…ニッケルフリー

太陽光の下での色変化

写真左から

【色づく桜】桜雫ピアス/イヤリング 3,630円(税込)

【色づく桜】青天桜ピアス/イヤリング 3,630円(税込)

【色づく桜】桜恋花ピアス/イヤリング 3,630円(税込)

※すべて限定品。

なくなり次第終了とさせていただきます。

■ハンドメイドアクセサリーブランドConteとは

オトナな女性にぴったりな華やかで上品なアクセサリーをすべてハンドメイドで制作。

普段使いからパーティシーンまで様々なシチュエーションでお使いいただける、使い勝手のいいアイテムを数多く取り揃えています。

金具部分は金属アレルギー対応の素材を使用。

