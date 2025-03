ディズニーアイテムのファッションレンタル『Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)』に、春のお出かけを彩るミニーマウスコレクションが登場!!

リボン・ドット・フリル・クラシックスタイルのバウンドコーデ、全20種類全部が「ミニーマウス」モチーフになっています☆

Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)「MINNIEʼS BLOOMING COLLECTION(ミニーブルーミングコレクション)」

対象商品:ディズニーのコーディネートセット

利用方法:レンタル(都度課金型)

利用期間:7泊8日

コレクションレンタル料金:2点セット5,980円(税込)/3点セット6,980円(税込)

Disney FASHION CLOSET 特設サイトはこちら

エアークローゼットが展開するディズニーアイテムのファッションレンタル『Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)』に、「MINNIEʼS BLOOMING COLLECTION(ミニーブルーミングコレクション)」が新登場!

春のお出かけを彩る全20種類のミニーマウスコレクション。

リボン・ドット・フリル・クラシックの4つのスタイルで、ミニーマウスをモチーフにしたバウンドコーデを楽しめます☆

春のおでかけにぴったり!4つのスタイルの「ミニーバウンド」をレンタルで

『Disney FASHION CLOSET』で取り扱う「バウンドコーデ」は、コスプレや仮装ではなく、私服にキャラクターのエッセンスを取り入れたコーディネートのことを指します。

ファッションを通じてキャラクターの魅力を表現しながら、日常のスタイルに溶け込むデザインが特徴です。

また、コーディネートセットでのレンタル提供のため、忙しくてアイテムを探す時間がない方でも手軽にバウンドコーデを楽しむことができます。

さらに、レンタル後は返却するだけのため、利用後に着なくなったお洋服を処分する必要がなく、無駄なくサステナブルに楽しめる点も特徴です。

今回登場した「MINNIEʼS BLOOMING COLLECTION」は、ミニーマウスをイメージした春らしい全20種類のバウンドコーデがラインナップ。

リボンをあしらったかわいらしさ全開のコーデ「リボンスタイル」、

ドットをあしらったポップで元気なコーデ「ドットスタイル」、

フリルをあしらったふんわり優しげコーデ「フリルスタイル」、

落ち着いたチェックのクラシカルコーデ「クラシカルスタイル」の4つのスタイルが展開されています。

プロのスタイリストがコーディネートしているので、赤やドット柄といったおしゃれ上級者向けのアイテムも気軽に試せるのが魅力です。

春の特別なおでかけに、ミニーマウスの魅力を取り入れたバウンドコーデを楽しんでみてくださいね!

Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)「MINNIEʼS BLOOMING COLLECTION(ミニーブルーミングコレクション)」の紹介でした。

Disney FASHION CLOSET 特設サイトはこちら

ディズニーバウンドコーデでディズニー女子会!Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット) ディズニーバウンドコーデでディズニー女子会!Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット) 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post レンタルできる「ミニーマウス」バウンドコーデ全20種類!Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット) appeared first on Dtimes.