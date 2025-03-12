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SPECIFICATIONS
¥ì¥¯¥µ¥¹ LX700h¡È¥ªー¥Ðー¥È¥ì¥¤¥ë+¡É¡ÃLexus LX700h¡ÈOVERTRAIL+¡É
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹5100¡ßÁ´Éý1990¡ßÁ´¹â1885mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2850mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2710kg¡Ê5¿Í¾è¤ê¡Ë/2740kg¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§3444cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡§300kW¡Ê408ps¡Ë/5200rpm
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§650Nm¡Ê66.3kgf-m¡Ë/2000-3600rpm
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§40kW¡Ê54ps¡Ë
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§290Nm¡Ê29.5kgf-m¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§10ÃÊAT
¶îÆ°Êý¼°¡§¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD
Ç³Èñ¡§9.3km/L¡ÊWLTC¥âー¥É¡Ë