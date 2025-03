【汎用ヒト型決戦兵器 人造人間 エヴァンゲリオン 初号機 (Design by Josh Nizzi) ライフサイズバスト】 【渚カヲル】 【第4の使徒 (Design by Josh Nizzi)】 3月8日 発表

プライム1スタジオは、スタチュー「汎用ヒト型決戦兵器 人造人間 エヴァンゲリオン 初号機 (Design by Josh Nizzi) ライフサイズバスト」「渚カヲル」「第4の使徒 (Design by Josh Nizzi)」の商品化を発表した。

本製品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より汎用ヒト型決戦兵器「エヴァンゲリオン初号機」と「渚カヲル」、「第4の使徒」をそれぞれスタチューで表現するもの。

今回同社の新商品発表動画「NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES」にて本製品の発表が行なわれ、「エヴァンゲリオン初号機」は整備中の様子を表現しているほか、「渚カヲル」はプラグスーツ姿で微笑む様子を、「第4の使徒」は怪しく光る目や恐ろしい様子を表現したスタチューとなっている。

