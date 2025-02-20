¡Ú»åÅç»Ô¡¦ÃÞÁ°Á°¸¶¡Û¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬¼çÌò¤ÎìÔÂô¥é¥ó¥Á¡¢»åÅç¡Öbistro vines¡Ê¥Ó¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ú¥¬¥¸¥§ÄÌ»åÅçÊÔ½¸Éô¡Û
»åÅç¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ê°û¿©Å¹¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÅ¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¤Î¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¡¼¥È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Öbistro vines¡Ê¥Ó¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¡£
°ìÅÙË¬¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Î¢Æ»¤Ë¤¢¤ë±£¤ì²ÈÅªÌ¾Å¹
¢¥ÃÞÁ°Á°¸¶¤Î¾¦Å¹³¹¡Ö¥¤¥ê¥¹¥í¡¼¥É¡×¡£
¡Öbistro vines¡Ê¥Ó¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÌ¤ê¤«¤é¾¯¤·Æþ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¤³¤Á¤é¤ÎÆ»¤Ø¡£
¾¯¤·¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ê¤¬¤é¡¢»åÅç»Ô¤Î¤ªÎÙ¤ÎÊ¡²¬»Ô¤«¤éË¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
¢¥¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÇòÊÉ¤ÈÁëºÝ¤ËÊÂ¤Ö¥ï¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
Á°ºÚ¤â¥¬¥ì¥Ã¥È¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤â¤Ä¤¤¤¿ìÔÂô¥é¥ó¥Á
¢¥º£²óÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥º¥é¥ó¥Á¡×¡£
Áª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¤ËÁ°ºÚ¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ2,200±ß¤È¤¤¤¦ÂçËþÂ¤ÎÆâÍÆ¡ª
É®¼Ô¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ë¡Ö¡¥×¥í¥Ð¥ó¥µ¥ë¡×¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡Ö¥µ¨Àá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡Ê¡Ü300±ß¡Ë¡×¤òÃíÊ¸¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ¨Àá¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÈÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Á°ºÚ¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¢¥Á°ºÚ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡£¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¡¢¥µ¥Ð¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¡¢·Ü¥ì¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Æ¡£
²¿µ¤¤Ê¤¯¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ò°ì¸ý¡Ä¡Ä¡Ö¤ó¡© ¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤È°ã¤¦¡ª¡×
Å¹¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥Õ¥§¥Í¥°¥ê¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¢¥¥µ¥Ð¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¡£»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¿Ý¤Î»ÀÌ£¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¢¥¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¡£ÈéÉÕ¤¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¢¥¥á¥¤¥ó¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¡ª
Çö¤¤À¸ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¾Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È´¶¤È¤½¤ÐÊ´¤Î¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¸üÀÚ¤ê¥È¥Þ¥È¤È±öµ¤¤Î¤¤¤¤¿¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡ª
¢¥¥Ñ¥«¡¼¥ó¡ª
¢¥¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÈÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡£¤³¤ì¤¬¡Ü300±ß¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?
¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥Á¥´¤ÈÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
É®¼ÔÅª°ì°Ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡»¡»¡ª
Å¹¼ç¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤³¤Á¤é¡£
¢¥²Æì¹õÅü¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡ª
¢¥¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥é¥á¥ë¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤È¤í¤Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¡£
´Å¤¹¤®¤º¡¢¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¡ª
É®¼Ô¤Î¡Öbistro vines¡×»ÃÄêNo.1¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò
º£²ó¤Ï¥é¥ó¥Á¤ÇË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ç¤â¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Öbistro vines¡Ê¥Ó¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¡£
¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¥¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¢©819-1116
Ê¡²¬¸©»åÅç»ÔÁ°¸¶Ãæ±û2-8-16-3¹æ ¡Öbistro vines¡Ê¥Ó¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ó¥º¡Ë¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00-15:00¡¢18:00-22:00¡Ê²ÐÍËÆüÄêµÙ¡Ë
(¼¹É®¼Ô: AYATAKA)